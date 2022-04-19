От Донецка до Крыма: сценарии освобождения Украины после получения тяжелого вооружения

Оружие для Украины: какое просим и для чего оно нужно

К удивлению многих украинцев, президент Владимир Зеленский официально анонсировал список оружия, которое наше государство стремится получить от международных партнеров.

Теперь можно открыто говорить о том, какое тяжелое вооружение хотят получить ВСУ. Факты ICTV разобрались, для каких целей требуется вооружение и возможна ли полная деоккупация Украины.

Что просит Украина

В позициях Украины, которые озвучил президент Владимир Зеленский, есть семь основных видов оружия:

155-миллиметровые артиллерийские установки и боеприпасы к ним;

БТР;

танки Т-72 или их аналоги;

реактивные системы залпового огня (Град, Ураган или M142 HIMARS);

152-миллиметровые артиллерийские снаряды;

боевая авиация;

С-300, Бук или другие современные западные системы ПВО.

И хотя далеко не во всех направлениях Зеленский задекларировал конкретные системы, военный эксперт Олег Жданов считает, что это полный перечень необходимого Украине тяжелого вооружения.

— Это фактически весь перечень вооружения, которое нам нужно. Но президент не конкретизировал, он сказал в общем объеме… Это совпадает как с критическим, так и с общим списком. Главная претензия президента к Западу, что очень медленно предоставляют вооружение, принимают решения, – объясняет он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что президент Украины озвучил не полный перечень необходимого оружия.

В непосредственных контактах с руководителями других государств эти направления, конечно же, обсуждаются более подробно — конкретные наименования, обоснование необходимости, количество.

Сейчас до западных партнеров доносят необходимость поставки оружия по всем возможным направлениям, даже если некоторые из них и являются публичными.

— Президент назвал те виды вооружения, в которых мы нуждаемся больше всего. Это противовоздушная оборона, артиллерия, в частности реактивная, авиация, беспилотники, тяжелая техника… С учетом того, что и условия боевых действий несколько меняются. Мы знаем, что переместилась сухопутная площадка боев – это восток и юг Украины. Соответственно, чтобы там как можно эффективнее противодействовать врагу и переходить в успешные контратаки, нам необходимы именно эти виды вооружения, – рассуждает Мусиенко.

Не только наступление

Фактически все, что просит Украина, является наступательным оружием, которое необходимо нам, чтобы одержать военную победу или “подтолкнуть” Россию к прогрессу на переговорах.

Еще до оглашения полного списка необходимого вооружения президент говорил, что быстрая поставка наступательного вооружения помогла бы деблокировать Мариуполь.

— К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать, – сказал Зеленский 11 апреля.

ВСУ еще предстоит сдержать наступление на Донбассе, которое, по разным оценкам, началось где-то 1,5 недели назад.

18 апреля продолжались уличные бои в Кременной. В то же время украинским бойцам удалось отбить несколько населенных пунктов в направлении Изюма.

— Первоочередная цель – остановить любые наступательные действия противника. Это позволяет… проводить определенные контрнаступательные действия, а дальше — смотреть по ситуации. В настоящее время необходимо нанести поражение той группировке войск, которая формируется на востоке и юге Украины. А дальше – постепенно продвигаться по тем направлениям, где это возможно, – говорит о ситуации Мусиенко.

Использовать тяжелое вооружение могут не только для наступления. В современной войне большинство оружия можно использовать и для обороны.

Конечно, NLAW и Javelin в наступлении не сильно помогут, но те же танки понадобятся как для усиления позиций в обороне, так и для прикрытия военных во время атаки.

— Вооружение мы будем использовать для достижения целей войны – освобождения нашей территории. Но для этого следует проводить как боевые действия в обороне, так и наступление. Допустим, артиллерия применяется как в наступлении, так и в обороне. Это основной способ огневого поражения противника, – объясняет Жданов.

Вопрос времени

Эксперты утверждают, что весь обнародованный список техники необходим Украине, если мы хотим качественно наступать и понести как можно меньше потерь.

– У нас есть все шансы победить. Дело во времени и потерях. Наличие тяжелого оружия увеличивает скорость победы и уменьшает количество потерь с нашей стороны. На войне время играет очень важную роль: будет ли способен противник создавать и пополнять свои резервы или нет. От этого многое зависит, – говорит Жданов.

В то же время эксперты не сомневаются в военной победе Украины, даже если скорость поставки тяжелой техники недостаточно нарастят.

Опять же, чем больше оружия мы получим – тем быстрее закончится война и тем меньше украинцев в ней погибнет.

Далее линии разграничения

Один из самых важных вопросов: насколько далеко ВСУ смогут зайти с оружием, которое мы просим у партнеров.

Задача минимум – деоккупация всех территорий, на которые зашла РФ, начиная с 24 февраля. То есть возврат к так называемой линии разграничения в ОРДЛО.

Если ВСУ победят в битве за Донбасс, то не будет смысла останавливаться на линии разграничения, существовавшей до 24 февраля. Такие шаги с нашей стороны могут привести к тому, что мы просто отложим войну.

— Можем ли мы освободить (Луганскую и Донецкую области – Ред.) – будет зависеть от развития боевой обстановки. Мне кажется, если мы сможем нанести серьезные поражения (врагу – Ред.), то сможем и продвинуться по отдельным направлениям, – считает Мусиенко.

С Крымом ситуация более сложная. Решение здесь придется принимать Генштабу ВСУ, основываясь на том, как поведут себя российские войска.

— Если Крым будет пустовать, там не будет группировок российских войск, которые были на момент начала войны, то почему не зайти и не взять его “голыми руками”? А если туда отступят остатки российских войск, и это будет тянуть за собой большие потери с нашей стороны, то, возможно, нужно будет остановиться и решать вопрос Крыма другими путями, – рассуждает Жданов.

В любом случае все будет зависеть от того, как завершится вторая попытка российского наступления, которая локализуется на востоке и юге Украины.

Это последняя попытка России, после которой у нее не останется сил для наступления.

– Если мы в противостоянии на Донбассе нанесем огневое поражение войскам противника, то дальше, как говорил один спикер: российская армия заканчивается. Чтобы собрать еще одну группировку, им понадобится от трех до шести месяцев. Раньше они ничего не смогут выставить. И мы сможем контрнаступательными действиями выходить на наши границы, – подводит итог военный эксперт.

Новейшее вооружение

Чтобы эффективно проводить наступательную операцию, нашим воинам понадобится не только техника советского образца.

Конечно, Украина от нее не будет отказываться, но если удастся договориться о поставках новейших образцов оружия, это лишь улучшит наши позиции в войне против России.

К примеру, артиллерия с большей дальностью поражения поможет нашим войскам проводить операции с меньшим количеством потерь. Максимальная дальность атаки Града – 42 км, тогда как американский M142 HIMARS может запускать ракеты, которые бьют и на 300 км.

Конечно, таких ракет мы можем не получить, но даже ракеты с дальностью 60-70 км станут значительным преимуществом для ВСУ.

В то же время возникает вопрос о том, сможет ли Запад дать Украине достаточно оружия. В одном из своих выступлений Зеленский говорил, что нам будет достаточно 1% самолетов и танков, которые есть на вооружении НАТО.

Но и Европе следует обращать внимание на военные риски, связанные с Россией, и наращивать вооружение.

Мусиенко уверен, что сейчас этот вопрос не мешает поставке оружия в Украину. Получение нашей страной необходимого вооружения сегодня лежит в политической плоскости.

— Это вопрос политической воли. Мне кажется, что с нашими партнерами нужно поднимать вопрос о том, что мы нуждаемся не только в оружии советского образца, но и в современных образцах, в том числе тех, которые находятся на вооружении стран – членов НАТО, – высказывает мнение руководитель Центра военно-правовых исследований.

Никто не сомневается в том, что у Украины есть значительный шанс на победу. В то же время приоритетом для нас остается жизнь военных и гражданского населения.

Поэтому нам необходимо как можно больше оружия от западных партнеров и как можно скорее. Приоритеты уже очерчены президентом Украины, остается ожидать того, что в Европе победит здравый смысл, а не бюрократия.