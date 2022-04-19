Від Донецька до Криму: сценарії звільнення України після отримання важкого озброєння

Зброя для України: яку просимо і для чого вона потрібна

На подив багатьох українців, президент Володимир Зеленський офіційно анонсував список зброї, яку наша держава прагне отримати від міжнародних партнерів.

Тепер можна відкрито говорити про те, яке важке озброєння хочуть отримати ЗСУ. Факти ICTV розібралися, для яких цілей потрібне озброєння та чи можлива повна деокупація України.

Що просить Україна

У позиціях України, які озвучив президент Володимир Зеленський, є сім основних видів зброї:

155-міліметрові артилерійські установки та боєприпаси до них;

БТР;

танки Т-72 або їхні аналоги;

реактивні системи залпового вогню (Град, Ураган або M142 HIMARS);

152-міліметрові артилерійські снаряди;

бойова авіація;

С-300, Бук або інші сучасні західні системи ППО.

І хоча далеко не на всіх напрямках Зеленський задекларував конкретні системи, воєнний експерт Олег Жданов вважає, що це повний перелік необхідного Україні важкого озброєння.

– Це фактично весь перелік потрібного нам озброєння. Але президент не конкретизував, він сказав у загальному обсязі… Це збігається і з критичним, і з загальним списком. Головна претензія президента до Заходу, що дуже повільно надають озброєння, ухвалюють рішення, – пояснює він.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко натомість вважає, що президент України озвучив не повний перелік необхідної зброї.

У безпосередніх контактах із керівниками інших держав ці напрямки, звісно, обговорюються більш детально — конкретні найменування, обґрунтування необхідності, кількість.

Нині до західних партнерів доносять необхідність постачання зброї на усіх можливих напрямах, навіть якщо деякі з них і є публічними.

– Президент назвав ті види озброєння, яких ми потребуємо найбільше. Це протиповітряна оборона, артилерія, зокрема реактивна, авіація, безпілотники, важка техніка… З урахуванням того, що дещо змінюються й умови бойових дій. Ми знаємо, що перемістився сухопутний майданчик боїв – це схід і південь України. Відповідно, щоб якомога ефективніше протидіяти там ворогові та мати змогу переходити в успішні контратаки, нам необхідні саме ці види озброєння, – розмірковує Мусієнко.

Не лише наступ

Фактично все, що просить Україна, є наступальною зброєю, яка нам необхідна, щоб здобути військову перемогу або “підштовхнути” Росію до прогресу на переговорах.

Ще до оголошення повного списку необхідного озброєння, президент казав, що швидке постачання наступального озброєння допомогло б деблокувати Маріуполь.

– На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми могли б це зробити, – сказав Зеленський 11 квітня.

ЗСУ ще належить стримати наступ на Донбасі, який, за різними оцінками, розпочався десь 1,5 тижня тому.

18 квітня тривали вуличні бої у Кремінній. Водночас українським бійцям вдалося відбити кілька населених пунктів в напрямку Ізюма.

– Першочергова ціль – зупинити будь-які наступальні дії противника. Це дає можливості… переходити у певний контрнаступ, а далі — дивитися по ситуації. Нині необхідно завдати поразки тому угрупованню військ, яке формується на сході та півдні України. А далі – поступово просуватися по тих напрямках, де це можливо, – каже про ситуацію Мусієнко.

Важке озброєння можна використати не лише для наступу. В сучасній війні більшість зброї можна використовувати і для оборони.

Звісно, NLAW та Javelin у наступі не сильно допоможуть, але ті ж самі танки знадобляться як для посилення позицій в обороні, так і для прикриття військових під час атаки.

– Озброєння ми використовуватимемо для досягнення цілей війни – звільнення нашої території. Але для цього слід проводити як бойові дії в обороні, так і наступ. Наприклад, артилерія застосовується як в наступі, так і в обороні. Це основний спосіб вогневого ураження противника, – пояснює Жданов.

Питання часу

Експерти стверджують, що весь оприлюднений список техніки необхідний Україні, якщо ми хочемо якісно наступати і зазнати якомога менше втрат.

– У нас є всі шанси перемогти. Справа у часі та втратах. Наявність важкого озброєння збільшує швидкість нашої перемоги і зменшує кількість втрат з нашого боку. На війні час відіграє дуже важливу роль: чи буде здатен противник створювати і поповнювати свої резерви, чи ні. Від цього багато чого залежить, – каже Жданов.

Водночас експерти не сумніваються у військовій перемозі України, навіть якщо швидкість постачання важкої техніки наростять недостатньо.

Знову ж таки, що більше зброї ми отримаємо, то швидше закінчиться війна і менше українців у ній загине.

Далі лінії розмежування

Одне з найважливіших питань: Наскільки далеко ЗСУ зможуть зайти зі зброєю, яку ми просимо у партнерів.

Завдання мінімум – деокупація всіх територій, на які зайшла РФ, починаючи з 24 лютого. Тобто повернення до так званої лінії розмежування в ОРДЛО.

Якщо ЗСУ переможуть у битві за Донбас, то не буде сенсу зупинятися на лінії розмежування, яка існувала до 24 лютого. Такі кроки з нашого боку можуть призвести до того, що ми просто ненадовго відкладемо війну.

– Наскільки ми можемо звільнити (Луганську і Донецьку області – Ред.) – все залежатиме від розвитку бойової обстановки. На мою думку, якщо ми зможемо завдати серйозної поразки (ворогу – Ред.), то й зможемо просунутися на окремих напрямках, – вважає Мусієнко.

Із Кримом ситуація складніша. Рішення тут доведеться ухвалювати Генштабу ЗСУ, базуючись на тому, як поведуть себе російські війська.

– Якщо Крим пустуватиме, там не буде угруповань російських військ, які були на момент початку війни, то чому не зайти і не взяти його “голими руками”? А якщо туди відступлять залишки російських військ і це тягнутиме за собою великі втрати з нашого боку, то, можливо, доведеться зупинитися і вирішувати питання Криму іншим шляхом, – розмірковує Жданов.

У будь-якому разі все залежатиме від того, як завершиться друга спроба російського наступу, яка локалізується на сході та півдні України.

Це остання спроба Росії, після якої у неї не залишиться сил для наступу.

– Якщо ми в протистоянні на Донбасі завдамо вогневого ураження військам противника, то далі, як казав один спікер: російська армія закінчується. Щоб зібрати ще одне угруповання, їм знадобиться від трьох до шести місяців. Раніше вони нічого не зможуть виставити. І ми зможемо контрнаступальними діями виходити на наші кордони, – підсумовує воєнний експерт.

Новітнє озброєння

Щоб ефективно проводити наступальну операцію, нашим воїнам знадобиться не лише техніка радянського зразка.

Звісно, Україна від неї не відмовлятиметься, але якщо вдасться домовитися про постачання новітніх зразків озброєння, то це лише покращить наші позиції у війні проти Росії.

Наприклад, артилерія з більшою дальністю ураження допоможе нашим військам проводити операції з меншою кількістю втрат. Максимальна дальність атаки Граду – 42 км, тоді як американський M142 HIMARS може запускати ракети, які б’ють і на 300 км.

Безумовно, таких ракет ми можемо й не отримати, але навіть ракети з дальністю 60-70 км стануть значною перевагою для ЗСУ.

Водночас постає питання щодо того, чи зможе Захід дати Україні достатньо зброї. В одному зі своїх виступів Зеленський казав, що нам буде достатньо 1% літаків і танків, які є на озброєнні НАТО.

Але і Європі варто звертати увагу на воєнні ризики, пов’язані із Росією та нарощувати озброєння.

Мусієнко впевнений, що нині це питання не заважає постачанню зброї в Україну. Отримання нашою країною необхідного озброєння сьогодні лежить у політичній площині.

– Це питання політичної волі. На мою думку, слід казати нашим партнерам, що ми потребуємо не лише зброї радянського зразка, а й сучасної, зокрема тієї, яка перебуває на озброєнні країн – членів НАТО, – висловлює думку керівник Центру військово-правових досліджень.

Ніхто не має сумнівів у тому, що в України є значний шанс на перемогу. Водночас пріоритетом для нас залишається життя військових і цивільного населення.

Тому нам необхідно якомога більше зброї від західних партнерів і якомога швидше. Пріоритети президент України вже окреслив, залишається чекати на те, що в Європі переможе здоровий глузд, а не бюрократія.