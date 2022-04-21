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Факты / Украина / Общество

На Херсонщине оккупанты перенесли дату псевдореферендума

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Референдум, голосування

На Херсонщине оккупанты решили перенести дату так называемого референдума на 27 апреля.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

— На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконивание оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами, — говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что назначение псевдореферендума среди недели, в рабочий день, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии уже известный результат.

Напоминаем, что 19 апреля украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых народных республик и присоединении к России.

Недавно, председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что российские агрессоры готовят псевдореферендум на Херсонщине в начале мая.

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Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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