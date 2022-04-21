На Херсонщине оккупанты решили перенести дату так называемого референдума на 27 апреля.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

— На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконивание оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами, — говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что назначение псевдореферендума среди недели, в рабочий день, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии уже известный результат.

Напоминаем, что 19 апреля украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых народных республик и присоединении к России.

Недавно, председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что российские агрессоры готовят псевдореферендум на Херсонщине в начале мая.