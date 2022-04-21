Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині окупанти перенесли дату псевдореферендуму

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Референдум, голосування

На Херсонщині окупанти вирішили перенести дату так званого референдуму на 27 квітня.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

– На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні додали, що призначення псевдореферендуму серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії вже відомий результат.

Нагадуємо, що 19 квітня українська розвідка повідомила, що російські окупанти готують псевдореферендуми в захоплених районах Херсонської та Миколаївської областей про оголошення так званих народних республік та приєднання до Росії.

Нещодавно, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що російські агресори готують псевдореферендум на Херсонщині на початку травня.

Читайте
Марченко закликав країни G20 виділити кошти для потреб бюджету України

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка