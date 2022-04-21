На Херсонщині окупанти вирішили перенести дату так званого референдуму на 27 квітня.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

– На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні додали, що призначення псевдореферендуму серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії вже відомий результат.

Нагадуємо, що 19 квітня українська розвідка повідомила, що російські окупанти готують псевдореферендуми в захоплених районах Херсонської та Миколаївської областей про оголошення так званих народних республік та приєднання до Росії.

Нещодавно, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що російські агресори готують псевдореферендум на Херсонщині на початку травня.