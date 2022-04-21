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Факты / Украина / Общество

Получение статуса безработного во время войны: Рада приняла закон

Валентина Летяк редактор ленты
сім'я, безробіття

21 апреля Верховная Рада голосами 296 народных депутатов приняла законопроект №7275, которым упрощается получение статуса безработного и назначение пособия по безработице во время войны.

Соответствующие изменения внесены в некоторые законодательные акты, касающиеся сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения.

Что изменится:

  • во время военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения статус безработного будет предоставляться без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенному лицу (ВПЛ), у которого отсутствуют документы;
  • назначение пособия по безработице ВПЛ, не имеющим документов и/или в отношении которых отсутствуют сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности, заработной плате (доходе, денежном обеспечении), осуществляется на основании сведений, имеющихся в госреестре налогоплательщиков;
  • максимальный размер пособия по безработице не может быть больше 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года;
  • выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения территориального органа центрального органа исполнительной власти при условии подтверждения безработным намерения пребывания в этом статусе не реже одного раза в 30 календарных дней любыми средствами коммуникации, в том числе электронным;
  • лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях или там, где продолжаются бои, а следовательно, не имеют возможности посещать центры занятости, не будут лишать статуса безработного и прекращать выплату соответствующей помощи;
  • вводятся дополнительные виды государственной поддержки работодателей, которые трудоустраивают безработных ВПЛ, в том числе компенсация затрат на оплату труда таким работникам.
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Фото: Depositphotos

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