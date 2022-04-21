Отримання статусу безробітного під час війни: Рада ухвалила закон

21 квітня Верховна Рада голосами 296 народних депутатів ухвалила законопроєкт №7275, яким спрощується отримання статусу безробітного та призначення допомоги з безробіття під час війни.

Відповідні зміни внесено до деяких законодавчих актів, які стосуються сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану.

Що зміниться:

під час воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення статус безробітного надаватиметься без вимог, що застосовуються за звичайної процедури, внутрішньо переміщеній особі (ВПО), у якої немає документів;

призначення допомоги з безробіття ВПО, які не мають документів та/або щодо яких немає відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей наявних у держреєстрі платників податків;

максимальний розмір допомоги з безробіття не може бути більше 1,5 мінімальної зарплати, установленої на 1 січня календарного року;

виплата допомоги з безробіття може здійснюватися без особистого відвідування територіального органу центрального органу виконавчої влади за умови підтвердження безробітним наміру перебування у цьому статусі не рідше ніж один раз на 30 календарних днів будь-якими засобами комунікації, зокрема електронним;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або там, де тривають бої, а отже, не мають можливості відвідувати центри зайнятості, не позбавлятимуть статусу безробітного та припинятимуть виплату відповідної допомоги;

запроваджуються додаткові види державної підтримки роботодавців, які працевлаштовують безробітних ВПО, зокрема компенсація витрат на оплату праці таким працівникам.