Вся страна переживает за защитников Мариуполя, которые уже два месяца защищают город, а в последнее время заблокированы на территории завода Азовсталь. Российские агрессоры буквально засыпают их снарядами, но они держатся.

Держатся, как могут, и их родные и ждут встречи.

Ярослава и Настя (мать и дочь) – часть большой военной семьи, проживавшей в Мариуполе. Их мужья – бойцы полка Азов. Соответственно, у Насти еще и отец азовец.

Из Мариуполя они уехали еще до начала полномасштабного вторжения. Мужчины остались защищать город.

У Ярославы с мужем четверо детей. Они вместе 30 лет.

– Я горжусь своим мужем, – рассказывает Ярослава. – Он оптимист у меня. Когда я звонила, он всегда говорил: все хорошо, мочим этих гадов, держимся.

Вот это “держимся” женщина слышала каждый раз, когда была возможность поговорить с мужем.

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Муж Ярославы получил ранение в ногу, но все равно продолжал сражаться с врагом. Иногда он писал ей сообщения, где спрашивал о детях, внуках, но ни разу не пожаловался.

Но Ярослава очень хорошо знает любимого, поэтому умеет “читать между строк”.

– Я начала чувствовать, что им нужна помощь, – говорит Ярослава. — Уже нет еды, нет воды, лекарств для раненых. Ну и я так думаю, что и воевать скоро будет нечем. Спрашиваю, есть ли какая-либо помощь, но муж избегает ответов на такие вопросы.

У Ярославы уже неделю нет связи с любимым, но она пишет ему каждый день сообщения. Пишет и надеется, что они дойдут до адресата.

Ярослава не просто надеется на то, что муж выживет и вернется, она готова и сама взять автомат и ехать туда.

– Я не военная, но думаю, что нужно освобождать ребят, – сказала Ярослава.

Азовцы делают невозможное, чтобы выстоять, считает и дочь Ярославы и жена азовца Настя.

Настя имеет трехлетнего сынишку Артема. Мальчик очень ждет отца. Пока у семьи нет связи с отважным бойцом. Но все надеются, что все же удастся помочь ребятам.



– Наши ребята – это живой пример того, что нет ничего невозможного, – говорит Настя. – Его побратим сообщил 11-го числа, что муж ранен в ногу. Как он сейчас, я не знаю. Больше на связь не выходил.

Маленький Артем все время спрашивает об отце, а женщины спрашивают у президента, делается ли все для того, чтобы спасти украинских военных.