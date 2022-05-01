В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщают, что в Украине из-за захватнической войны России 900 заповедных территорий на сегодняшний день находятся в опасности.

По данным Министерства защиты окружающей среды, это 1,2 млн га или около 30% площади всех природоохранных территорий Украины, на которых произрастают тысячи видов краснокнижных растений.

Боевые действия нарушают покой диких животных, из-за чего они либо гибнут, либо пытаются убежать.

Под угрозой уничтожения находятся:

14 Рамсарских объектов площадью 397,7 тыс. га;

около 200 территорий Изумрудной сети площадью 2,9 млн га;

биосферные заповедники.

В Министерстве защиты окружающей среды отмечают, что почти пять тысяч работников природно-заповедного фонда всеми своими силами пытаются защитить и сохранить украинскую природу.

А еще на природоохранных территориях обнаружили убежище почти 15 тысяч временных переселенцев.

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Ранее сообщалось, что в Украине разрабатывают механизм, который позволяет взыскать с Российской Федерации репарации за причинение вреда ее природе.

Напомним, что в Украине начато расследование по факту экоцида из-за нападения российских войск на Запорожскую АЭС в Энергодаре, которое произошло в ночь на 4 марта.

Источник: Минсреды