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Факти / Україна / Суспільство

Через війну 900 заповідних територій України у небезпеці — Міндовкілля

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Через війну 900 заповідних територій України у небезпеці — Міндовкілля

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомляють, що в Україні через загарбницьку війну Росії 900 заповідних територій на сьогодні перебувають у небезпеці.

За даними Міндовкілля, це 1,2 млн га або близько 30% площі всіх природоохоронних територій України, на яких ростуть тисячі видів червонокнижних рослин.

Бойові дії порушують спокій диких тварин, через що вони або гинуть, або намагаються втекти.

Під загрозою знищення наразі знаходяться:

  • 14 Рамсарських об’єктів площею 397,7 тис. га;
  • близько 200 територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га;
  • біосферні заповідники.

У Міндовкілля наголошують, що майже п’ять тисяч працівники природньо-заповідного фонду усіма своїми силами намагаються захистити та зберегти українську природу.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

А ще на природоохоронних територіях знайшли прихисток майже 15 тисяч тимчасових переселенців.

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Раніше повідомлялося, що в Україні розробляють механізм, який дозволяє стягнути з Російської Федерації репарації за заподіяння шкоди її природі.

Нагадаємо, що в Україні розпочато розслідування за фактом екоциду через напад російських військ на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який стався в ніч на 4 березня.

Джерело: Міндовкілля

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Фото: Pixabay

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