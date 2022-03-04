В Украине начато расследование по факту экоцида из-за нападения российских войск на Запорожскую АЭС в Энергодаре, которое произошло в ночь на 4 марта.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины. В ведомстве напомнили, что этой ночью войска РФ совершили нападение на Запорожскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе и шестой в мире.

– Вражеские обстрелы вызвали пожар и угрозу ядерного взрыва, следствием которого может быть экологическая катастрофа мирового масштаба, — отмечается в сообщении.

В связи с этим Офис генпрокурора вместе со Службой безопасности Украины начали расследование по фактам совершения террористического акта и экоцида (ч. 2 ст. 258 и ч. 2 ст. 28, ст. 441 Уголовного кодекса).

Как известно, экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, водных ресурсов, а также другие действия, которые могут спровоцировать экологическую катастрофу (согласно ст. 441 УКУ).

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что, согласно международному праву, запрещено военное влияние на природную среду. А в Женевских конвенциях указано, что плотины, дамбы и АЭС не могут становиться объектами нападения.

В то же время страна-агрессор Россия открыто пренебрегает этими нормами. Так, еще в первый день полномасштабной войны против Украины, 24 февраля, путинские войска захватили Чернобыльскую АЭС и незаконно удерживают персонал этой атомной электростанции.

– Из-за передвижения вражеской тяжелой техники нарушен верхний слой почвы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы. В воздух поднялась радиоактивная пыль. По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились от 4,6 до 15,7 раза по сравнению со среднегодовыми, — напомнили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, враг обстрелял территорию пункта захоронения радиоактивных отходов филиала Объединения Радон в Киеве. Из-за таких действий агрессора вышла из строя система радиационного мониторинга.

А в селе Крячки Васильковской общины Киевской области войска РФ умышленно обстреляли нефтебазу. Возник пожар, который привел к массовому загрязнению атмосферы и земли (с попаданием вредных веществ в подземные воды).

Нападение войск РФ на АЭС: в Украине начато расследование по факту экоцида / 4 фотографии

Согласно данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, пожар на нефтебазе нанес экологический ущерб на 810 млрд грн.

В результате вражеских обстрелов также возникали пожары на нефтебазах в Ахтырке (Сумская область) и в Чернигове.

В Офисе генпрокурора уточнили, что по каждому такому факту начаты уголовные производства.