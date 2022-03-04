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Факты / Украина

Нападение войск РФ на АЭС: в Украине начато расследование по факту экоцида

Юлия Соколова редактор ленты
Запорізька АЕС

В Украине начато расследование по факту экоцида из-за нападения российских войск на Запорожскую АЭС в Энергодаре, которое произошло в ночь на 4 марта.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины. В ведомстве напомнили, что этой ночью войска РФ совершили нападение на Запорожскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе и шестой в мире.

– Вражеские обстрелы вызвали пожар и угрозу ядерного взрыва, следствием которого может быть экологическая катастрофа мирового масштаба, — отмечается в сообщении.

В связи с этим Офис генпрокурора вместе со Службой безопасности Украины начали расследование по фактам совершения террористического акта и экоцида (ч. 2 ст. 258 и ч. 2 ст. 28, ст. 441 Уголовного кодекса).

Как известно, экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, водных ресурсов, а также другие действия, которые могут спровоцировать экологическую катастрофу (согласно ст. 441 УКУ).

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что, согласно международному праву, запрещено военное влияние на природную среду. А в Женевских конвенциях указано, что плотины, дамбы и АЭС не могут становиться объектами нападения.

В то же время страна-агрессор Россия открыто пренебрегает этими нормами. Так, еще в первый день полномасштабной войны против Украины, 24 февраля, путинские войска захватили Чернобыльскую АЭС и незаконно удерживают персонал этой атомной электростанции.

– Из-за передвижения вражеской тяжелой техники нарушен верхний слой почвы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы. В воздух поднялась радиоактивная пыль. По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились от 4,6 до 15,7 раза по сравнению со среднегодовыми, — напомнили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, враг обстрелял территорию пункта захоронения радиоактивных отходов филиала Объединения Радон в Киеве. Из-за таких действий агрессора вышла из строя система радиационного мониторинга.

А в селе Крячки Васильковской общины Киевской области войска РФ умышленно обстреляли нефтебазу. Возник пожар, который привел к массовому загрязнению атмосферы и земли (с попаданием вредных веществ в подземные воды).

Обстріли військ РФ
Обстріли військ РФ
Обстріли військ РФ
Обстріли військ РФ
Обстріли військ РФ
Обстріли військ РФ
Обстріли військ РФ
Обстріли військ РФ
Нападение войск РФ на АЭС: в Украине начато расследование по факту экоцида / 4 фотографии

Согласно данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, пожар на нефтебазе нанес экологический ущерб на 810 млрд грн.

В результате вражеских обстрелов также возникали пожары на нефтебазах в Ахтырке (Сумская область) и в Чернигове.

В Офисе генпрокурора уточнили, что по каждому такому факту начаты уголовные производства.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН, Офис генпрокурора

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