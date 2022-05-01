Из Азовстали было эвакуировано более 100 женщин, детей и пожилых людей, их везут в Запорожье.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Уже можно рассказывать о том, над чем мы с командой работали в последнюю неделю 24/7. Сегодня начали эвакуацию мирных жителей из города Мариуполь, в частности, из металлургического комбината Азовсталь. Там люди несколько недель скрывались от российских бомбардировок. По состоянию на сегодня нам удалось вывезти более 100 женщин, детей и пожилых людей. Всех везем в Запорожье, – написал он.

Андрей Ермак сообщил, что это только первый этап, и в Офисе президента продолжат забирать из Мариуполя украинских граждан и военных.

– Да, это была тяжелая операция и впереди еще много работы, но нас ничто не остановит. Россияне создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, продолжают бомбардировки, но за все будут отвечать, – написал он.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль, а команда офиса президента и украинского правительства работала над этой задачей нон-стоп.

Андрей Ермак также поблагодарил за помощь ООН и Международный Комитет Красного Креста.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что эвакуация гражданского населения из Азовстали в Мариуполе уже началась с помощью сотрудников Организации Объединенных Наций.

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Впоследствии городские власти Мариуполя сообщили, что уже на следующий день, 2 мая, состоится эвакуация жителей других районов города на Азове.

В то же время 1 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что находящиеся на комбинате Азовсталь в Мариуполе военные также будут эвакуированы.

Источник: Андрей Ермак