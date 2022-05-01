З Азовсталі було евакуйовано понад 100 жінок, дітей та людей похилого віку, їх везуть до Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Вже можна розповідати про те, над чим ми з командою працювали останній тиждень 24/7. Сьогодні розпочали евакуацію мирних мешканців з міста Маріуполь, зокрема з металургійного комбінату Азовсталь. Там люди декілька тижнів ховалися від російських бомбардувань. Станом на сьогодні нам вдалося вивезти більше 100 жінок, дітей та людей похилого віку. Всіх веземо до Запоріжжя, – написав він.

Андрій Єрмак повідомив, що це лише перший етап і в Офісі президента продовжать забирати з Маріуполя українських громадян та військових.

– Так, це була важка операція і попереду ще багато роботи, але нас ніщо не зупинить. Росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати, – написав він.

Він додав, що президент Володимир Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, а команда Офісу Президента та українського уряду працювала над цією задачею нон-стоп.

Андрій Єрмак також окремо подякував за допомогу ООН та Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що евакуація цивільного населення з Азовсталі у Маріуполі вже почалась з допомогою співробітників Організації Об’єднаних Націй.

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Згодом міська влада Маріуполя повідомила, що вже наступного дня, 2 травня, відбудеться евакуація жителів інших районів міста на Азові.

Водночас 1 травня глава фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що військові, що перебувають на комбінаті Азовсталь у Маріуполі, також будуть евакуйовані.

Джерело: Андрій Єрмак