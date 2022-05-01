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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Возвращение 14 пленных и обстрел Одессы:: что происходит на 67-е сутки войны (онлайн)

Возвращение 14 пленных и обстрел Одессы:: что происходит на 67-е сутки войны (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 23 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
21:17 - 27 марта

Михаил Федоров поблагодарил за санкции и рассказал о новинках цифровой блокады РФ:

  • Parimatch в России больше нет. Россиянам запретили использовать бренд Parimatch в любых форматах и площадках.
  • Корея ввела запрет на экспорт 57 видов нестратегических товаров в Россию и Белоруссию — это прежде всего касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.
  • Массачусетский технологический институт прервал сотрудничество с научными институтами России. Сотрудничество длилось 11 лет с инновационным центром “Сколково”, который называют “российской Кремниевой долиной”.

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