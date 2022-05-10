Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук, а його справу передали до суду

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) закінчили розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви у справі про його за антиукраїнські дії. Обвинувальний акт скерували до суду 10 травня 2022 року.

Ілля Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Слідчі ДБР встановили, що екснардеп, перебуваючи на території РФ, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ.

— Ілля Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни, – повідомляє ДБР.

Раніше слідчий суддя надав дозвіл на здійснення спеціального заочного досудового розслідування.

За ініціативи слідчих ДБР Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

21 квітня Велика Британія внесла Киву до санкційного списку. Окрім екснардепа там ще 25 фізичних осіб і структур РФ, серед яких офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова правління Російської залізниці Олег Білозеров.