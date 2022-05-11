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Факты / Украина / Общество

Вспомнили, что Луганщина – это Украина: пограничники взяли в плен двух оккупантов

Юля Захарченко, редактор ленты
Вспомнили, что Луганщина – это Украина: пограничники взяли в плен двух оккупантов

В Харьковской области во время контрнаступательных действий украинские пограничники ликвидировали около 30 российских солдат, еще двое вражеских военнослужащих взяли в плен.

По данным Государственной пограничной службы Украины, захватчики назвали себя жителями Красного Луча. В то же время они начали убедительно доказывать, что они не из какой-нибудь квазиреспублики, а из Луганской области Украины.

Недавно украинские защитники освободили от российских войск пять населенных пунктов, откуда вражеские солдаты из минометов и ствольной артиллерии обстреливали жилые массивы Харькова. Во время тяжелых боев Силы обороны Украины нанесли стране-агрессору потери не только среди солдат, но и в бронетехнике.

— Уцелевшая в бою техника, вооружение и боекомплект захватчиков будут теперь служить по назначению, но на стороне добра. Слава Украине, — отметили в Госпогранслужбе.

В Госпогранслужбе добавили, что утром сегодня, 11 мая, российские войска снова обстреляли Черниговскую область минометами с территории страны-агрессора. Вражеские солдаты совершили по меньшей мере 16 выстрелов из миномета 82-мм калибра.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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