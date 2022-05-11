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Факти / Україна / Суспільство

Згадали, що Луганщина – це Україна: прикордонники взяли у полон двох окупантів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Згадали, що Луганщина – це Україна: прикордонники взяли у полон двох окупантів

У Харківській області під час контрнаступальних дій українські прикордонники ліквідували близько 30 російських солдатів, ще двох ворожих військовослужбовців взяли у полон.

За даними Державної прикордонної служби України, загарбники назвали себе жителями Красного Луча. Водночас вони почали переконливо доводити, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.

Нещодавно українські захисники звільнили від російських військ п’ять населених пунктів, звідки ворожі солдати з мінометів та ствольної артилерії обстрілювали житлові масиви Харкова. Під час запеклих боїв Сили оборони України завдали країні-агресору втрат не лише з-поміж солдатів, а й у бронетехніці.

– Вціліла в бою техніка, озброєння та боєкомплект загарбників тепер служитимуть за призначенням, але на боці добра. Слава Україні, – наголосили у Держприкордонслужбі.

У Держприкордонслужбі додали, що вранці сьогодні, 11 травня, російські війська знову обстріляли Чернігівську область мінометами з території країни-агресора. Ворожі солдати здійснили щонайменше 16 пострілів з міномета 82-мм калібру.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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