На восстановление инфраструктуры Киева, поврежденной в результате обстрелов российских войск, потребуется около €70-80 млн.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, всего в столице получили повреждения около 400 зданий, из которых более 200 – это жилые дома.

– У нас около 400 зданий, разных объектов повреждено в городе: одни больше, другие меньше. Это более 200 жилых домов, около 70 объектов образования (школы, детсады), больницы, детдома, объекты транспортной инфраструктуры, – проинформировал Поворозник.

Он уточнил, что сейчас в основном проводятся подготовительные работы для восстановления зданий и подсчет необходимых для этого средств. А на некоторых объектах начались восстановительные работы.

– Сейчас идет подсчет средств (необходимых для восстановления инфраструктуры, — Ред.). Около 70-80 млн евро нужно, чтобы восстановить всю эту поврежденную инфраструктуру, — отметил Поворозник.

Он уточнил, что средства на восстановление планируют брать из трех источников: государственного бюджета, бюджета города и доноров, которые согласятся помочь.

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Поворозник добавил, что до наступления холодов городские власти планируют восстановить поврежденные жилые дома, чтобы люди могли туда вернуться. В 90% речь идет об относительно незначительных повреждениях: выбиты окна, фасадные работы.

– У нас есть проблема только с семью большими домами, которые пострадали больше всего. Все обследования уже проведены, идет проектирование. В ближайшее время, я надеюсь, мы перейдем к ремонту, – заявил он.

Поворозник также подчеркнул, что в Киеве и возле города опасными могут быть не только те места, где происходили боевые действия (из-за взрывоопасных предметов). Он сообщил, что город более месяца готовился к обороне, а потому проводились минозаградительные работы.

Сейчас, по его словам, происходит разминирование этих территорий. А потому, пока они не завершатся, посещать лесопарковые зоны не нужно.

На днях мэр Киева Виталий Кличко предупреждал киевлян, что город еще не является на 100% безопасным для возвращения: в любой момент может раздаться воздушная тревога и произойти ракетный обстрел РФ.