На відновлення інфраструктури Києва, пошкодженої внаслідок обстрілів російських військ, потрібно близько €70-80 млн.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, загалом у столиці отримали пошкодження близько 400 будівель, з яких понад 200 – це житлові будинки.

– У нас близько 400 будівель, різних об’єктів пошкоджено в місті: одні більше, інші менше. Це понад 200 житлових будинків, близько 70 об’єктів освіти (школи, дитсадки), лікарні, дитбудинки, об’єкти транспортної інфраструктури, – поінформував Поворозник.

Він уточнив, що зараз в основному проводяться підготовчі роботи до відновлення будівель та підрахунок необхідних для цього коштів. А на деяких об’єктах почалися відновлювальні роботи.

– Зараз йде підрахунок коштів (необхідних на відновлення інфраструктури, – Ред.). Близько €70-80 млн потрібно, щоб відновити всю цю пошкоджену інфраструктуру, – зазначив Поворозник.

Він уточнив, що кошти на відновлення планують брати з трьох джерел: державного бюджету, бюджету міста та від донорів, які зголосяться допомогти.

Зараз дивляться

Поворозник додав, що до настання холодів міська влада планує відновити пошкоджені житлові будинки, щоб люди могли туди повернутися. В 90% йдеться про відносно незначні пошкодження: вибиті вікна, фасадні роботи.

– У нас є проблема тільки з сімома великими будинками, які постраждали найбільше. Всі обстеження вже проведені, йде проєктування. Найближчим часом, я сподіваюся, ми перейдемо до ремонту, – заявив він.

Поворозник також наголосив, що в Києві та біля міста небезпечними можуть бути не лише ті місця, де тривали бойові дії (через вибухонебезпечні предмети). Він повідомив, що місто понад місяць готувалося до оборони, а тому проводилися мінозагороджувальні роботи.

Зараз, за його словами, відбувається розмінування цих територій. А тому, поки вони не завершаться, відвідувати лісопаркові зони не потрібно.

Днями мер Києва Віталій Кличко попереджав киян, що місто ще не є на 100% безпечним для повернення: будь-якої миті може пролунати повітряна тривога і відбутися ракетний обстріл РФ.