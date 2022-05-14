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Факты / Украина / Общество

В Киеве с 16 мая возобновляют платный проезд в общественном транспорте

Юлия Соколова, редактор ленты
Автобуси-Київ

С понедельника, 16 мая, в Киеве возобновят платный проезд в общественном транспорте. Это касается как метрополитена, так и наземного транспорта.

О возвращении платы за проезд в Киеве проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

– С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте, – подчеркнул он.

Как известно, бесплатным проезд в городе стал с 24 февраля – в начале полномасштабной войны в Украине. Транспорт Киева работал в ограниченном режиме.

Как объяснил Кличко, теперь нужно возобновлять полноценную работу столичного общественного транспорта, платить зарплаты работникам, снабжать транспортные предприятия электроэнергией, горючим и материалами. А это требует больших средств. Именно поэтому городские власти Киева решили вернуть платный проезд.

– Платить за проезд пассажиры смогут транспортными карточками, через платежные приложения и мобильное приложение Киев цифровой, — уточнил мэр столицы.

Ранее в КГГА проинформировали, что после возобновления платного проезда в общественном транспорте тарифы для граждан не будут повышать: будут действовать те, которые были до полномасштабной войны. Виталий Кличко также отмечал, что стоимость проезда останется неизменной – 8 грн.

Следует отметить, что с воскресенья, 15 мая, будет сокращена продолжительность комендантского часа в Киеве. Теперь он будет длиться с 23.00 до 05.00 утра.

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В связи с этим с понедельника, 16 мая, столичные власти продлевают работу общественного транспорта: метро будет работать с 06.00 до 22.00, а наземный транспорт – с 06.00 до 22.30.

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Источник: Виталий Кличко

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Фото: УНИАН

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