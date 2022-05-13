Если цены на горючее в Украине возрастут до 60-70 грн за литр, то к июню стоимость проезда в маршрутках Киева может повыситься до 15 грн.

Об этом сообщил в комментарии журналистам глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Он отметил, что повышение стоимости проезда в маршрутках будет вынужденным шагом для столичных перевозчиков.

– Ситуация (с горючим, – Ред.) влияет. Поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация по поводу цен на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 грн, думаю будут вынуждены перевозчики все же поднять стоимость проезда до 15 грн, — подчеркнул Моисеенко.

По его данным, из-за дефицита горючего и низкого пассажиропотока на маршруты сейчас выезжает 30% подвижного состава.

Как известно, в настоящее время стоимость проезда в маршрутках Киева варьируется от 8 до 10 грн.

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Что известно о ситуации с горючим в Украине

В последние недели в Киеве и в целом по Украине наблюдается дефицит горючего на АЗС. В связи с этим автомобилисты выстраиваются в очереди, чтобы заправить свои авто.

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В Министерстве экономики Украины дефицит горючего объясняли бомбардировками войск РФ. Так, российские захватчики нанесли ряд ударов по топливной инфраструктуре Украины, уничтожая нефтебазы и нанеся разрушения Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (основному производителю горючего в Украине).

7 мая президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров решить вопрос с дефицитом горючего в Украине.

10 мая премьер Денис Шмыгаль проинформировал, что власти упрощают завоз топлива в Украину и расширят географию получения топлива. В частности, речь идет о завозе горючего из стран Персидского залива, Азербайджана, Ближнего Востока.

11 мая замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма заверил, что в ближайшие дни ситуация с топливом на украинских АЗС стабилизируется. По его словам, будет создан стратегический запас нефтепродуктов, который невозможно будет разбомбить и разрушить, и который обеспечит стабильность на ближайшие месяцы.

По состоянию на 6 мая в Украине повысили предельные цены на бензин и дизельное топливо из-за их дефицита. Окончательная стоимость бензина с учетом надбавок АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, а дизельного горючего – 42,63 грн/л.

В то же время, в Минэкономики заверили, что цены на топливо в Украине резко не изменятся, поскольку государство будет продолжать регулировать стоимость. Однако возможны корректировки цен из-за сложной логистики поставок.