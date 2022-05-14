З понеділка, 16 травня, в Києві відновлять платний проїзд у громадському транспорті. Це стосується як метрополітену, так і наземного транспорту.

Про повернення плати за проїзд у Києві поінформував мер столиці Віталій Кличко.

– Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті, – наголосив він.

Як відомо, безоплатним проїзд у місті став з 24 лютого – на початку повномасштабної війни в Україні. Транспорт Києва працював в обмеженому режимі.

Як пояснив Кличко, тепер потрібно відновлювати повноцінну роботу столичного громадського транспорту, платити зарплати працівникам, забезпечувати транспортні підприємства електроенергією, пальним та матеріалами. А це потребує великих коштів. Саме тому міська влада Києва вирішила повернути платний проїзд.

– Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток Київ цифровий, – уточнив мер столиці.

Раніше в КМДА поінформували, що після поновлення платного проїзду в громадському транспорті тарифи для громадян підвищувати не будуть: діятимуть ті, які були до повномасштабної війни. Віталій Кличко також зазначав, що вартість проїзду залишиться незмінною – 8 грн.

Варто зазначити, що з неділі, 15 травня, буде скорочено тривалість комендантської години в Києві. Тепер вона триватиме з 23.00 до 05.00 ранку.

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У зв’язку з цим з понеділка, 16 травня, столична влада подовжує роботу громадського транспорту: метро працюватиме з 06.00 до 22.00, а наземний транспорт – з 06.00 до 22.30.

Джерело: Віталій Кличко