С воскресенья, 15 мая, комендантский час в столице будет начинаться час позже, то есть продлится с 23.00 до 5.00 утра.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше.

Метрополитен будет перевозить пассажиров с 6.00 до 22.00, а наземный общественный транспорт – с 6.00 до 22.30.

Мэр столицы призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь остается угроза ракетных обстрелов Киева.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за проезд в общественном транспорте Киева нужно будет платить. Однако цена останется неизменной – 8 грн.

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Также Кличко больше не призывает киевлян подождать с возвращением в украинскую столицу.

Источник: Виталий Кличко