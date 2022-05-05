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Факты / Украина / Общество

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева останутся прежними – КГГА

Юлия Соколова редактор ленты
Автобуси-Київ

В случае возобновления платного проезда в общественном транспорте Киева тарифы для граждан повышать не планируют.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, городские власти пока не принимали решений о росте тарифов, а потому будут действовать те, которые были до полномасштабной войны.

– Город пока не принимал решения о повышении тарифов. Мэром (Виталием Кличко, — Ред.) в конце прошлого года было принято решение, что до конца отопительного сезона никаких решений по поднятию тарифов приниматься не будет. С началом войны мы не будем возвращаться к этому вопросу. Тарифы на проезд остаются старые – те, которые были, — подчеркнул Поворозник.

В то же время, он не исключает, что в будущем может возникнуть необходимость пересмотра тарифов, чтобы в столице не остановился общественный транспорт.

– Мы в один момент столкнемся с выбором: либо остановить общественный транспорт, либо поднимать цену на проезд. Мы можем дойти до такого варианта, – отметил Поворозник.

Он также подтвердил, что Киевсовет планирует рассмотреть вопрос о возвращении электронной оплаты за проезд в общественном транспорте Киева. Это произойдет на очередной сессии.

По словам Поворозника, именно депутаты будут решать, с какой даты и на каком виде общественного транспорта возвращать оплату за проезд. Бесплатным он стал после начала полномасштабной войны в Украине – с 24 февраля.

– Сегодня увеличивается количество общественного транспорта. Люди выходят на работу, они нуждаются в заработной плате. Соответственно, сам транспорт нуждается в расходных материалах, нужно платить за горючее и электричество, – объяснил Поворозник.

Он также проинформировал, что сегодня в городе работает 141 автобус на 63 маршрутах, 68 трамваев на 16 маршрутах, 80 троллейбусов на 25 маршрутах и метрополитен.

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В Киеве планируют вернуть платный проезд в общественном транспорте

Как известно, столичные власти планировали существенное повышение цен на проезд в коммунальном общественном транспорте Киева с 1 января 2022 года. Согласно обнародованным в ноябре 2021 года тарифам, стоимость одной поездки могла достигать 20 грн. Меньше платили бы владельцы Карточки киевлянина.

В то же время, на фоне значительного резонанса стоимость проезда решили не повышать до завершения отопительного сезона. А планируемый рост тарифов установить на уровне 12 грн для владельцев Карточки киевлянина и 20 грн – для одноразового билета.

Теперь же, по словам Николая Поворозника, повышать тарифы пока не будут, учитывая полномасштабную войну в стране.

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Источники: Укринформ, КГГА

Фото: УНИАН

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