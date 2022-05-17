Міжнародний кримінальний суд направив в Україну 42 слідчих

Травень, 17 в 17:08

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан направив до України групу судово-медичних експертів для участі у розслідуванні військових злочинів.

— Я можу підтвердити, що сьогодні мій Офіс направив в Україну групу з 42 слідчих, судово-медичних експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, які підпадають під юрисдикцію МКС та надання підтримки владі України. Це наймасштабніше разове розгортання мого Офісу на місцях з моменту його створення, – йдеться у заяві прокурора МКС.

За його словами, під час цієї місії його Офіс зосередиться на низці основних завдань, спрямованих на “прискорення наших незалежних розслідувань та зміцнення синергії слідчих дій із національною владою на місцях в Україні”.

— Направивши групу слідчих, ми ще більше розширимо провідну розробку і зберемо свідчення, що стосуються військових нападів, які можуть бути злочинами Римського статуту, – наголошується в заяві.

Зазначається, що судово-медичні експерти складуть карту існуючих дій національних слідчих на місці злочину, щоб відстежити робочі процеси та посилити ланцюжок зберігання неспростовних доказів.

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У зв’язку з цим Хан висловив вдячність уряду Нідерландів, співпраця якого сприяла відрядженню до Офісу прокурора МКС значної кількості національних експертів з Нідерландів для підтримки цієї місії.

Прокурор зазначив, що дуже важливо, щоб робота всіх учасників, які прагнуть підтримати зусилля щодо забезпечення підзвітності в Україні, “виграла від ефективної координації та комунікації”.

Під час повномасштабної війни, яку 24 лютого проти України розпочала Росія, російськими військовими було скоєно низку злочинів, які можуть підпадати під дію Римського статуту.

2 травня ПАРЄ проголосувала за негайне скликання Міжнародного кримінального трибуналу для засудження злочинів російського керівництва та армії в Україні. Під час сесії було узгоджено дві резолюції щодо політичних та правових наслідків дій Росії проти України.