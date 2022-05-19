Под мощными обстрелами из трех городов на Луганщине эвакуировали 37 человек

Май, 19 в 16:13

В Луганской области 19 мая, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, удалось вывезти в безопасное место 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки. Среди них – пятеро маленьких детей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Эвакуировать тяжело даже на бронированном транспорте. Но даже те, кто в течение 2,5 месяцев ни в коем случае не хотел уезжать, сейчас становятся в очередь, – объяснил он.

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Ранее Гайдай сообщил, что ситуация в Луганской области ухудшается, Россия сосредоточила все усилия на том, чтобы взять Северодонецк, а также перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

По его словам, враг таким образом пытается полностью отрезать область от других регионов.

За минувшие сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей Луганщины, еще четверо получили ранения.

Наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины, которые россияне обстреливали из авиации.

Фото: Сергій Гайдай