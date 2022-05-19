РФ пытается отрезать Луганщину от сообщения с другими регионами – глава ОВА

Май, 19 в 14:27

Ситуация в Луганской области, к сожалению, ухудшается, потому что враг сосредоточил все усилия на том, чтобы взять Северодонецк или перерезать трассу Лисичанск – Бахмут, сообщил в видеообращении председатель ОВА Сергей Гайдай.

– Россия пытается захватить трассу, чтобы полностью отрезать область от других регионов, сделать невозможной эвакуацию людей и подвоз гуманитарных грузов, – подчеркнул глава Луганщины.

Однако, по его словам, гуманитарку все же подвозят, спасатели помогают со снабжением питьевой водой в емкостях.

Гайдай говорит, что сейчас россияне обстреливают все населенные пункты области, пытаются полностью уничтожить всю инфраструктуру, сейчас невозможно ремонтировать поврежденные коммуникации.

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– Из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно. Туда не пускают. Поэтому договариваем с военными, чтобы они подвозили гуманитарные грузы на блокпосты. Другого варианта нет, – добавил он.

Фото: Сергій Гайдай