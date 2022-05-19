Під потужними обстрілами із трьох міст на Луганщині евакуювали 37 людей
В Луганській області 19 травня, незважаючи на постійні ворожі обстріли, вдалося вивезти в безпечне місце 37 жителів Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки. Серед них – п’ятеро маленьких дітей.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Евакуювати важко навіть на броньованому транспорті. Але навіть ті, хто протягом 2,5 місяців в жодному разі не хотів виїжджати, зараз стають у чергу, – пояснив він.
Раніше Гайдай повідомив, що ситуація в Луганській області погіршується, Росія зосередила усі зусилля на тому, щоб взяти Сєвєродонецьк, а також перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.
За його словами, ворог таким чином намагається повністю відрізати область від інших регіонів.
За минулу добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Луганщини, ще четверо дістали поранення.
Найбільших пошкоджень зазнав Сєверодонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади, які росіяни обстрілювали з авіації.
Фото: Сергій Гайдай