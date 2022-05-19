Май, 19 в 10:09

В Луганской области за минувшие сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей, еще четверо получили ранения. Кроме того, область осталась почти без света.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины, их россияне обстреливали из авиации.

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Северодонецк обстреливали с самого утра, из-за чего спасатели более двух часов не могли попасть на места пожаров.

Повреждены, по меньшей мере, восемь домов, в некоторых горели отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое.

Тела двух женщин обнаружили в квартире, куда утром прилетел вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Женщина погибла на месте, мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.

Кроме того, еще двое северодончан получили осколочные ранения и контузию. В Лисичанске женщине оторвало руку. Также стало известно о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.

По словам Сергея Гайдая, 18 мая вражеская армия применила авиацию по населенным пунктам Лоскутовка, Екатериновка и Орехово. Оккупанты шли на штурм в Устиновке и Золотом-4, однако безуспешно. Повреждены дома во Врубовке, Нырковом и Камышевахе.

В Лисичанске 18 мая днем ​​россияне обесточили мощную электроподстанцию. Область осталась без света, подчеркнул Гайдай.

По его словам, на оккупированных территориях люди протестуют против мобилизации в армию оккупантов.

На Луганском и Донецком направлениях за прошедшие сутки отбиты 16 атак врага, уничтожены восемь танков, 17 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника. Подразделения ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Джерело: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай