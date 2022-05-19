Травень, 19 в 14:20

Служба безпеки України затримала брата проросійського політика Олега Царьова під час спроби організувати диверсії у східних регіонах.

За даними української спецслужби, цей родич екснардепа-зрадника, ініціатора “Новоросії” та посіпаки президента-втікача Януковича, намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Після повномасштабного вторгнення він був впевнений у швидкій перемозі РФ та чекав на обіцяне йому крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Коли сподівання не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції гідності. Він не розділяв суспільних настроїв і всі ці роки вів тихий спосіб життя та підтримував зв’язок із братом, який переховувався на території Росії.

Йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно СБУ заблокувала діяльність місцевого осередку партії Шарія на Рівненщині. Зазначається, що було викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ.