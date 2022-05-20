Май, 20 в 13:26

Спасаясь от войны, из Украины выезжали все, кто мог, но большинство из вынужденных переселенцев — мамы с детьми. Среди них многие воспитывают детей с инвалидностью. На чужбине тяжело всем, а таким деткам особенно. Но мамы ищут и находят для них условия.

Киевлянка Мария вместе с 9-летним сыном Назаром бежала от войны в Украине в Италию, но вынуждена была и оттуда уехать. У мальчика тяжелая форма аутизма. Без посторонней помощи ребенок не может. Для развития нужна специализированная школа. В Италии таковой не нашли. Сейчас поселились в польском городке Катовице.

— Я нашла школу через интернет, связалась с директором и была очень удивлена ​​и растроганна, что мне ответили – да, пожалуйста, приезжайте, мы примем вашего ребенка. Без лишних разговоров, ко мне хорошо отнеслись. И мы переехали в Катовице. Здесь принимают разных особенных детей, — говорит Мария Коваленко.

Сама женщина по специальности медицинский психолог. Ей было предложено работать в школе, где учится Назар. Говорит – таких детей трое. Им кроме обычной программы нужны дополнительные занятия — нейропсихологическая коррекция, сенсорная интеграция, занятия с психологами и физическая реабилитация.

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— Кроме меня с украинскими детьми занимаются еще две украинки – учительница начальных классов и логопед. Им тоже предложили работу. В первую очередь, чтобы не было языкового барьера. В этой школе нам позволяют организовать для них то, чего не хватает в учебе, – рассказывает Мария.

Учится мальчик в частной школе. Для украинцев все бесплатно. За них платит государство. Единственное – женщине необходимо было получить направление в заведение.

— Поскольку у ребенка с аутизмом психиатрические проблемы, психологического характера – мы брали направление в местном учреждении психологической помощи в Катовице, и с ним школа для нас бесплатная. Бесплатное и питание. Есть занятия на лошадях, с собачками. Они ездят в бассейн раз в неделю. И это все тоже бесплатно. Так же как и для польских детей, — делится Мария.

Документы на инвалидность, выданные на Украине, женщина не подтверждала. С украинскими медицинскими выписками обратилась в центр психологической помощи. Правда, документы перевела на польский. Их приняли. Ребенка осмотрели и дали заключение на польском языке. Специальных дополнительных выплат на ребенка пока не оформляла. Единственная проблема – с жильем. Потому что такие детки нуждаются в личном пространстве.

— Довольно тяжело жить в том жилье, которое могут предложить бесплатно. Поскольку дети бывают разные. Особенно аутистического спектра. Им тяжело ужиться с другими людьми. Пока нам с ребенком повезло. Нас приютили на время богатые и добрые поляки, но это временно. У нас есть своя отдельная комната, но я понимаю, что мы мешаем. Поэтому мы подыскали себе жилье и со следующего месяца будем жить в арендованном доме, — рассказывает Мария.

Для информации

Подтверждением инвалидности занимается медицинская комиссия, функционирующая при MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Для обращения в эту комиссию понадобятся следующие документы:

направление от врача (необходимо предварительно посетить своего семейного врача и получить это направление). Настоящий документ действует 1 месяц со дня выдачи;

справка об инвалидности с Украины (с нотариальным переводом);

PESEL;

свидетельство о постоянной регистрации места жительства;

паспорт;

заявление (Wniosek) – бланк выдается на месте.

Рассмотрение такого обращения длится 2-6 недель. По почте поступает сообщение о дате и времени заседания комиссии.

Прохождение процедуры признания инвалидности. Следует явиться в указанный кабинет, в установленную дату и время с оригиналами документов. Врачи проводят визуальное освидетельствование, общаются с заявителем. Их задача – подтвердить факт проблемы со здоровьем.

Справка об инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności) оформляется в течение нескольких дней и направляется заявителю по почте заказным письмом.

Помощь на детей с инвалидностью, воспитываемых иностранцами

В Польше есть выплаты на ребенка-инвалида, но они оформляются только на граждан. Иностранцы получают выплаты от своей страны в соответствии с ее законами.

Однако иностранцы, у которых есть карта побиту или беженцы, подтвердившие инвалидность своего ребенка, имеют страховку, могут в зависимости от группы инвалидности получить льготные условия для:

реабилитации,

покупки лекарств и медицинских приборов.

Также есть дополнительные льготы, устанавливающие гмины.

Смогут ли в польских школах учиться дети с инвалидностью

Польские школы — инклюзивные, поэтому будут с удовольствием принимать в классы и детей с инвалидностью. Проблем с оформлением не возникнет.

Больше информации о помощи детям с инвалидностью с различными болезнями можно найти по ссылке:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождение в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождение.