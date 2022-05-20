Травень, 20 в 13:26

Рятуючись від війни, з України виїжджали всі, хто міг, та більшість серед вимушених переселенців – мами з дітьми. Серед них багато таких, що виховують дітей з інвалідністю. На чужині важко всім, а таким діткам особливо. Та мами шукають і знаходять для них умови.

Киянка Марія разом з 9-річним сином Назаром втікала від війни в Україні до Італії, але змушена була і звідти поїхати. У хлопчика важка форма аутизму. Без сторонньої допомоги дитина не може. Відтак для розвитку потрібна спеціалізована школа. В Італії такої не знайшли. Тож нині оселилися у польському містечку Катовіце.

– Я знайшла школу через інтернет, зв’язалася з директором і була дуже здивована і розчулена, що мені відповіли – так, будь ласка, приїжджайте, ми приймемо вашу дитину. Без зайвих розмов, до мене гарно поставилися. І ми переїхали в Катовіце. Тут приймають різних особливих діток, – каже Марія Коваленко.

Сама жінка за фахом медичний психолог. Їй запропонували працювати у школі, де навчається Назар. Каже – таких діток троє. Їм окрім звичайної програми треба додаткові заняття – нейропсихологічна корекція, сенсорна інтеграція, заняття з психологами та фізична реабілітація.

Зараз дивляться

– Окрім мене з українськими дітками займаються ще дві українки – вчителька початкових класів та логопед. Їм також запропонували роботу. Насамперед, щоб не було мовного бар’єру. В цій школі нам дають змогу організувати для них те, чого не вистачає у навчанні, – розповідає Марія.

Навчається хлопчик у приватній школі. Для українців усе безкоштовно. За них сплачує держава. Єдине – жінці необхідно було отримати направлення до закладу.

– Оскільки дитина з аутизмом має психіатричні проблеми, психологічного характеру – ми брали направлення в місцевому закладі психологічної допомоги в Катовіце, і з ним школа для нас безкоштовна. Безкоштовне і харчування. Є заняття на конях, з собачками. Вони їздять у басейн раз на тиждень. І це все також безкоштовно. Так само як і для польських діток, – ділиться Марія.

Документи на інвалідність, видані в Україні, жінка не підтверджувала. З українськими медичними виписками звернулася до центру психологічної допомоги. Щоправда, документи переклала польською. Їх прийняли. Дитину оглянули і дали висновок польською мовою. Спеціальних додаткових виплат на дитину поки що не оформляла. Єдина проблема – з житлом. Бо такі дітки потребують особистого простору.

– Доволі важко жити у тому житлі, яке можуть запропонувати безкоштовно. Оскільки діти бувають різні. Особливо аутистичного спектру. Їм важко ужитися з іншими людьми. Наразі нам з дитиною пощастило. Нас прихистили на певний час заможні й добрі поляки, але це тимчасово. У нас є своя окрема кімната, але я розумію, що ми заважаємо. Тому ми підшукали собі житло і з наступного місяця житимемо в орендованому помешканні, – розповідає Марія.

До інформації

Підтвердженням інвалідності займається медична комісія, яка функціонує при MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Для звернення до цієї комісії знадобляться такі документи:

спрямування від лікаря (потрібно попередньо відвідати свого сімейного лікаря та отримати це спрямування). Цей документ діє 1 місяць від дня видачі;

довідка про інвалідність з України (із нотаріальним перекладом);

PESEL;

свідоцтво про постійну реєстрацію місця проживання;

паспорт;

заява (Wniosek) – бланк видають на місці.

Розгляд такого звернення триває 2-6 тижнів. Поштою надходить повідомлення про дату та час засідання комісії.

Проходження процедури визнання інвалідності. Потрібно з’явитися у вказаний кабінет, у встановлену дату та час із оригіналами документів. Лікарі проводять візуальний огляд, спілкуються із заявником. Їхнє завдання – підтвердити факт проблеми зі здоров’ям.

Довідка про інвалідність (orzeczenie o niepełnosprawności) оформлюється впродовж кількох днів та надсилається заявнику поштою рекомендованим листом.

Допомога на дітей з інвалідністю, яких виховують іноземці

В Польщі є виплати на дитину-інваліда, але вони оформлюються лише на громадян. Іноземці отримують виплати від своєї країни відповідно до її законів.

Проте іноземці, у яких є карта побиту або ж біженці, які підтвердили інвалідність своєї дитини, мають страховку, можуть залежно від групи інвалідності отримати пільгові умови для:

реабілітації,

придбання ліків та медичних приладів.

Також є додаткові пільги, які встановлюють гміни.

Чи зможуть у польських школах навчатися діти з інвалідністю

Польські школи — інклюзивні, тож радо прийматимуть до класів і дітей з інвалідністю. Проблем з оформленням не виникне.

Більше інформації про допомогу дітям з інвалідністю з різними хворобами можна знайти за посиланням:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження у рамках проєкту Українці у Польщі. Матеріал відображає позицію авторів та не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.