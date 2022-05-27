Май, 27 в 20:07

Поместный собор Украинской Православной церкви принял решение об объявлении самостоятельности и полного и окончательного отсоединения от РПЦ.

Священнослужители УПЦ во время представительного собрания осудили войну в Украине, призвали Украину и Россию к мирным переговорам, а также выразили несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла по поводу войны в Украине.

По итогам Собора в УПЦ выразили надежду на возобновление диалога с Православной церковью Украины (ПЦУ). В частности, там сообщили, что хотят обсудить якобы “силовые захваты храмов”, а также переводы приходов УПЦ в ПЦУ.

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Также по итогам Собора УПЦ назвала ПЦУ “фактически неавтокефальной” церковью, несмотря на подписание Томоса в 2019 году об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.

Там добавили, что хотят определить ПЦУ вопросы каноничности иерархий церкви.

Сегодня, 27 мая, в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре Феофания в Киеве под председательством главы УПЦ МП митрополита Онуфрия состоялось представительное собрание с участием почти всех епископов, представителей клира, монашеских и мирян.

Основной целью собрания были предложения по изменению статуса церкви за поддержку руководства Московского патриархата российского вторжения в Украину.

Источник: УПЦ

Фото: УПЦ