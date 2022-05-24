Май, 24 в 19:24

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний обратится к украинскому правительству с ходатайством о передаче одного из храмов на территории Киево-Печерской лавры в новую монастырскую общину ПЦУ.

Об этом говорится в официальном сообщении о заседании Священного Синода ПЦУ.

Сообщается, что решение было принято, учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, “с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата”.

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По предложению митрополита Епифания, Синод решил образовать в составе религиозного объединения Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) религиозную организацию Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, а именно мужской монастырь ПЦУ.

Синод утвердил его устав и определил, что он имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю ПЦУ как своему настоятелю.

Теперь Епифаний должен обратиться в Кабмин с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (ПЦУ).