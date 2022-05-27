Травень, 27 в 20:07

Помісний собор Української православної церкви ухвалив рішення про оголошення самостійності та повного й остаточного від’єднання від Російської православної церкви (РПЦ). Про це повідомляє пресслужба УПЦ.

Священнослужителі УПЦ під час представницьких зборів засудили війну в Україні, закликали Україну та Росію до мирних переговорів, а також висловили незгоду із позицією патріарха РПЦ Кирила щодо війни в Україні.

За підсумками Собору в УПЦ висловили сподівання на відновлення діалогу з Православною церквою України (ПЦУ). Зокрема, там повідомили, що хочуть обговорити нібито “силові захоплення храмів”, а також переводи парафій УПЦ до ПЦУ.

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За підсумками Собору УПЦ назвала ПЦУ “фактично неавтокефальною” церквою попри підписання Томосу у 2019 році про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.

Там додали, що хочуть визначити з ПЦУ питання канонічності ієрархій церкви.

Сьогодні, 27 травня, у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанія у Києві під головуванням голови УПЦ МП митрополита Онуфрія відбулися представницькі збори. Основною їхньою метою були пропозиції щодо зміни статусу церкви через підтримку керівництва МП російського вторгнення в Україну.

За три дні до цього відбулося засідання Священного Синоду ПЦУ, на якому було вирішено утворити у складі релігійного об’єднання Української православної церкви (ПЦУ) релігійну організацію Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, а саме чоловічий монастир ПЦУ.

Митрополит ПЦУ Епіфаній має звернутися до Кабміну з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої лаври та окремих її приміщень у користування для здійснення богослужінь і ведення монастирської діяльності ПЦУ.

Джерело: УПЦ

Фото: УПЦ