УПЦ созвала собрание в монастыре Феофания насчет отделении от МП

Май, 27 в 14:34

Через три месяца после начала полномасштабной войны России против Украины УПЦ Московского патриархата собралось на дискуссию по поводу своего будущего: либо оставить все как есть, либо начать движение к автокефалии.

Сегодня, 27 мая, в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре Феофания в Киеве под председательством главы УПЦ МП митрополита Онуфрия началось представительное собрание с участием почти всех епископов, представителей клира, монашеских и мирян.

Пресс-служба УПЦ МП сообщает, что собрание проводится в соответствии с решением Синода этой церкви от 12 мая.

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Основной целью собрания являются предложения по изменению статуса церкви из-за поддержки руководства Московского патриархата российского вторжения в Украину.

Эксперты предполагают, что по итогам собрания могут созвать Архиерейский собор УПЦ МП, который примет окончательное решение об изменении статуса церкви. По данным Ассоциации православных экспертов РПЦ, от подготовки собрания отстранили управделами УПЦ МП митрополита Антония, который имеет репутацию сторонника курса сохранения канонических связей с МП.

В то же время расширенное собрание не является органом, предусмотренным Уставом УПЦ МП. По составу участников и порядку их избрания они напоминают поместный Собор этой церкви, однако не имеют никаких полномочий.

Также, по мнению наблюдателей, то, что собрание проходит в монастыре Феофания, а не в Киево-Печерской лавре, может свидетельствовать о стремлении организаторов форума к максимальной независимости от промосковских групп в этой церкви.

24 мая состоялось заседание Священного Синода ПЦУ, на котором было решено создать в составе религиозного объединения Украинской православной церкви (ПЦУ) религиозную организацию Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, а именно мужской монастырь ПЦУ.

Митрополит ПЦУ Эпифаний должен обратиться в Кабмин с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Источник: УПЦ

Фото: УПЦ