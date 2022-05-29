Травень, 29 в 0:57

На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Відповідне рішення 27 травня обговорили під час селекторної наради з НАК Нафтогаз, міністеркою економіки України Юлією Свириденко, міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим, виконавчим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном, начальниками обласних військових адміністрацій та мерами міст.

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– Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізується і буде запропоновано на розгляд ВРУ, – написав Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що основною метою законопроєкту, який зараз розробляється, є збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення, як мінімум, на час війни.

Раніше НАК Нафтогаз України отримали кредитування від Європейського банку реконструкції та розвитку на €300 млн.

Джерело: Кирило Тимошенко