Май, 26 в 20:27

По истечении срока действия годовых предложений предыдущего сезона газоснабжающие компании должны сформировать новые тарифные пакеты, однако из-за войны эти планы пришлось отложить.

В правительстве заявили, что по истечении действующих годовых контрактов с 1 мая газ для бытовых потребителей в Украине не подорожает.

– Цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. До 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство продлило действие ВСО (возложение специальных обязанностей) на НАК Нафтогаз Украины и связанные с ним предприятия на период с 1 мая по 30 сентября этого года.

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В то же время большинство газоснабжающих компаний обнародовали свои майские ценники только в середине месяца.

По данным обзора информационно-консультационного центра ГазПравда, в мае подавляющее большинство компаний не изменило своих ценников по сравнению с апрелем.

Самая низкая цена в мае – 7,70 грн за кубометр. На втором месте – 7,799 грн за куб, на третьем – 7,89 грн за куб.

Цены газоснабжающих компаний с наибольшим количеством клиентов колеблются в диапазоне 7,95-7,99 грн/куб.

Еще у 11 небольших частных газоснабжающих компаний цены на газ колеблются от 8,00 грн до 29,95 грн за кубометр (в зависимости от компании).

В то же время 16 газоснабжающих компаний вообще перестали продавать газ бытовым потребителям.

Источник: ГазПравда