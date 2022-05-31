Травень, 31 в 16:02

Верховна Рада України на своєму Telegram каналі повідомляє, що на період воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є винятки, за яких можна виїхати за кордон.

Категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон.

за наявності висновку про непридатність до військової служби;

за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік;

якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років;

якщо на утриманні перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

якщо є усиновлювачем, опікуном;

якщо на утриманні є дитина з інвалідністю;

якщо є інвалідність І чи ІІ групи;

якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його;

якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції;

якщо є дві дитини до 18 років та вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів).

У своїй постанові від 20 травня 2022 року уряд послабив обмеження для перетину державного кордону для військовозобов’язаних чоловіків.

Зараз дивляться

Відтак, під час воєнного стану з країни зможуть виїхати водії, залізничники та спортсмени або тренери, що беруть участь у міжнародних змаганнях:

водії , які везуть медичні вантажі, гуманітарну допомогу для потреб української армії, інших військових формувань та цивільного населення;

, які везуть медичні вантажі, гуманітарну допомогу для потреб української армії, інших військових формувань та цивільного населення; спортсмени , включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

, включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренери зі складу національних збірних команд;

зі складу національних збірних команд; спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо.

40-річна жінка із Миколаївської області намагалася вивезти свого чоловіка через державний кордон до Молдови. Для цього 36-річний чоловік сховався у картонному бейбі-боксі з дитячими іграшками. Тепер вона постане перед судом. Інцидент стався 16 березня на міжнародному пункті пропуску Россошани. Коробка, всередині якої ховався чоловік, лежала на задньому сидінні автомобіля.