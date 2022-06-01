В Министерстве экономики заверили, что дефицита соли не будет

Июнь, 01 в 19:02

После временной остановки государственного предприятия Артемсоль в Донецкой области в результате постоянных боевых действий спрос на пищевую соль на территории Украины увеличился в 30 раз с середины мая.

Заместитель министра экономики Тарас Качка отметил, что у украинцев оснований для паники нет. По его словам, ажиотаж на покупку соли уменьшается.

– После анонса, что Артемсоль остановился, спрос увеличился в 30 раз. Однако потребление не растет в 30 раз. Эта соль – у людей дома. Мы видим, что сети перестраиваются, – подчеркнул он.

По его словам, пищевая соль есть на территории Румынии. Когда появится запрос среди украинцев, тогда будет возможность для ее импорта в нужных объемах. Он считает, что возможным поставщиком промышленной соли может быть тоже эта страна.

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— Техническая соль доступна на мировых рынках. Пятым по объему клиентом Артемсоли был мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который сейчас уничтожен. Еще Автодор, которому соль нужна в зимний период. У нас есть запас времени, чтобы сориентироваться, – заметил он.

В Министерстве экономики Украины рассказали, что предприятие предоставило для внутреннего рынка более 1 млн тонн. Из них 907 тыс. тонн – это промышленная соль.