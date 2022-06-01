У Міністерстві економіки запевнили, що дефіциту солі не буде

Червень, 01 в 19:02

Після тимчасової зупинки державного підприємства Артемсіль у Донецькій області внаслідок постійних бойових дій попит на харчову сіль на території України збільшився у 30 разів із середини травня.

Заступник міністра економіки Тарас Качка зазначив, що в українців підстав для паніки немає. За його словами, наразі ажіотаж на закупівлю солі зменшується.

– Після анонсу, що Артемсіль зупинився, попит збільшився в 30 разів. Проте споживання не зростає в 30 разів. Ця сіль – у людей вдома. Ми бачимо, що мережі перелаштовуються, – наголосив він.

За його словами, харчова сіль є на території Румунії. Коли з’явиться запит серед українців, тоді буде можливість для її імпорту у потрібних обсягах. Він вважає, що можливим постачальником промислової солі може бути також ця країна.

Зараз дивляться

– Технічна сіль доступна на світових ринках. П’ятим за обсягом клієнтом Артемсолі був маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, який зараз знищений. Ще Автодор, якому сіль потрібна в зимовий період. У нас є запас часу, щоб зорієнтуватися, – зауважив він.

У Міністерстві економіки України розповіли, що підприємство надало для внутрішнього ринку понад 1 млн тонн у 2021 році. Серед неї 907 тис. тонн – це промислова сіль.