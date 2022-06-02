Бизнес на крови: бренды-спонсоры российского терроризма

Июнь, 02 в 19:39

В сети набирает обороты кампания по бойкоту продукции брендов, продолжающих работать в России.

Журналистка Ольга Левкун пишет, что несмотря на то, что количество иностранных компаний, покинувших Россию, превысило 1037, на рынке страны-агрессора еще остается много всемирно известных брендов, кормящих врага.

В свою очередь, блогер и правозащитник Сергей Наумович сообщает, что работающие в России западные компании платят миллиарды долларов налогов в российский бюджет и тем самым финансируют российскую армию.

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— Война началась в феврале. Зимой. Если какая-то торговая марка заявила, что, например, она останавливает свой завод на России, распродает продукцию и выходит из российского рынка, это ложь. Это называется мы не хотим выходить из рынка России. То есть это официальные спонсоры армии орков. Они своими налогами на миллиарды долларов оплачивают залпы российских градов по украинским городам и сухпайки. О мародерстве и изнасилованиях не буду лишний раз писать, — отмечает Сергей Наумович.

Блогер также опубликовал видеоролик с перечислением брендов, продолжающих работать в России (чипсы Lays, дезодорант Rexona, крабовые палочки VICI и другие) и призвал к бойкоту этих брендов в Украине.

— Мы должны знать их в лицо, потому что многие из них находятся в Украине. Не финансируйте коллаборантов Путина, — обратился Сергей Наумович к своим читателям.

Напомним, британская компания Unilever, владелец бренда Rexona заявила, что не планирует уходить из РФ.

PepsiCo сообщила, что приостановит деятельность брендов Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda в РФ и оставит только производство детского питания, однако в перечень детского питания попали чипсы Lay’s, Cheetos, Doritos и Хрусteam, а вместо традиционных напитков компания планирует запуск линейки Русский дар под брендами New Cola и Fruitz.

В свою очередь, литовская компания Вичунай-групп, производитель крабовых палочек Vici, не закрыла завод в россии и продолжает поставлять продукцию на украинский рынок.