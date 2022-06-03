Июнь, 03 в 7:00

Сегодня – 100 дней со времени, когда Россия начала полномасштабную войну против нашего государства. За это время Украина пережила немало ужасов, но сейчас уверена, что идет к победе.

Факты ICTV вспоминают самые важные события за 100 дней войны.

Первая неделя

Пожалуй, первая неделя полномасштабной войны стала для Украины самой сложной.

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24 февраля

24 февраля в 4 часа утра президент РФ Владимир Путин объявил нашему государству войну, назвав ее “специальной военной операцией”.

Незадолго после этого начался массированный ракетный обстрел территории Украины, и российские оккупанты вошли на земли нашего государства. Взрывы раздавались во многих городах разных областей Украины.

Вражеские войска двигались в направлении больших украинских городов. Враг пытался продвинуться в Херсонской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Киевской областях.

Одним из самых больших неожиданностей тогда стало их движение в сторону Киева.

В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил о введении военного положения и бесполетной зоны над Украиной. Спустя несколько часов Украина разрывает дипломатические отношения с РФ.

Украинские граждане начинают массово бежать из страны. На границах с западными соседями образуются огромные очереди, в частности, в Польшу.

100 дней войны. Хронология, главные впечатляющие битвы и когда она кончится / 2 фотографии

Появляется первая информация о том, что российские оккупанты врут об ударах исключительно по военным объектам Украины, и бьют по жилым домам и больницам.

Тяжелые бои продолжаются на юге, востоке и севере Украины.

Около 19-ти часов появляется информация о захвате Чернобыльской АЭС российскими оккупантами, которую впоследствии подтверждает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также сообщают о высадке российского десанта в Гостомеле, продолжаются бои за аэропорт.

— Классическая операция по уничтожению десанта в Гостомеле. Мне как военному она очень нравится. Само исполнение – как мы его уничтожили, – отмечает военный эксперт Олег Жданов.

В Украине создаются военные администрации, руководство государства требует от партнеров закрыть небо над Украиной.

В то же время США одними из первых заявляют о введении новых санкций против России.

24 февраля активно распространилась и фраза защитника острова Змеиный, сказавшего: “Русский военный корабль, иди на х*й”. Она стала одним из самых узнаваемых лозунгов Украины в этой войне.

25 февраля

В ночь на 25 февраля стало известно о первых боях в Киеве. Российским военным удалось захватить два автомобиля ВСУ, и вместе с колонной российских грузовиков они начали движение в центр столицы. Но украинские военные врага в Киеве уничтожили.

Днем 25 февраля Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров. Кремль предложил провести переговоры контактными группами в Минске.

Украина публикует первые потери российских оккупантов – около 2,8 тыс. убитыми. В то же время ВСУ теряет контроль над переправой к Херсону. Российские войска подходят вплотную к Киеву и многим другим городам на юге и юго-востоке государства.

В ответ на дезинформацию о том, что руководство Украины якобы покинуло государство, Зеленский публикует видео, где демонстрирует, что он и команда находятся в Киеве.

26 февраля

Ночь на 26 февраля запомнится боями в сердце Украины – Киеве. Враг пытался атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины и воинскую часть на проспекте Победы. Но украинские бойцы успешно противостояли попыткам врага получить контроль над столицей.

Утром было еще одно подтверждение того, что все и так хорошо понимали: Россия воюет с гражданскими – удар по многоэтажке Киева.

В течение дня неоднократно сообщают об обстрелах жилых домов, школ и детсадов в Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и многих других областях Украины.

Украинские войска теряют контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой. Однако они выбивают врага из Сум и останавливают наступление в направлении Киева.

На дипломатическом фронте первая крупная победа – началась техническая подготовка для отключения российских банков от системы SWIFT.

Становится понятной еще одна цель России — захват города Энергодар, а вместе с ним и Запорожской АЭС.

В то же время уже появляются первые свидетельства того, что РФ не сможет реализовать свои первоначальные планы в Украине.

— Переломными моментами стали первые часы и дни вторжения — 24, 25 и 26 февраля… Тогда им не удалось захватить именно те города, области, территории, которые они пытались взять за считанные часы. Еще 24 февраля они заявляли: Харьков наш. А что на самом деле? Харьков “не их”, им до сих пор не удалось взять город. Они пытались оккупировать территорию от Харькова до Одессы, создать сухопутный путь в Приднестровье, оккупировать Киевскую и Черниговскую области и получить непосредственный контроль над Киевом. За 100 дней им этого не удалось, – указывает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

27 февраля

Ночью 27 февраля продолжаются удары по нефтебазам и газопроводам. Россия пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

Утром российская делегация прибывает в белорусский Гомель на переговоры с Украиной, несмотря на то что украинская сторона не давала на них согласия.

Одновременно распространяется информация о возможном вовлечении Беларуси в войну на стороне РФ. Зеленский записывает обращение, в котором призывает белорусских военных не пересекать границу Украины.

На дипломатическом фронте также неприятные новости – полного отключения России от SWIFT не будет. ЕС и G7 пришлось пойти на компромиссный вариант и отключить только отдельные российские банки.

РФ прибегает к новому шантажу. Путин отдает приказ перевести российские войска на усиленный режим боевого дежурства. То есть, готовность к применению ядерного оружия.

Зеленский проводит телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которого договаривается о встрече украинской и российской делегаций на украинско-белорусской границе.

Около 17 часов появляется еще одна неприятная новость – российские войска уничтожили Ан-225 Мрия.

28 февраля

Утром 28 февраля Генштаб ВСУ констатирует, что российские войска снизили темпы наступления, но не оставляют попыток продвигаться вглубь Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что российский план полностью провалился, и теперь инициатива на стороне Украины.

— Следует заметить, насколько эффективнее работает организационно-управленческая структура и модель, которая, в частности, реформировалась по стандартам НАТО и в сотрудничестве с нашими партнерами. Она имеет преимущество над централизованной организационно-управленческой структурой российской армии. Мы более креативны, не столь скованны, — отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Украинская делегация прибывает на границу с Беларусью, чтобы поучаствовать в переговорах с российской стороной. Лишь вечером становятся известны их результаты — стороны возвращаются в свои столицы для дальнейших консультаций, но предстоит и следующий раунд переговоров.

На 5-й день войны происходит историческое событие – президент подписывает заявку на вступление Украины в ЕС. Евросоюз обещает рассмотреть ее в кратчайшие сроки.

1 марта

Утро 1 марта начинается с печальных новостей — оккупанты обстреляли Площадь Свободы в Харькове. Зеленский заявляет, что после этого Россию нельзя называть иначе, чем государством-террористом.

Самые горячие точки – Херсон, Харьков и Мариуполь. Именно там противник пытается добиться успеха.

Вечером второй удар по морали – российская ракета поражает телебашню в Киеве. Она также попадает в мемориальный комплекс Бабий Яр.

2 марта

2 марта президент США Джо Байден в своей речи упоминает, что Соединенные Штаты ввели далеко не все санкции против РФ, и они будут только усиливаться.

Харьков продолжают уничтожать. В этот раз обстреляли здание областного управления Нацполиции и университет Каразина.

Семь российских банков наконец-то отключают от системы SWIFT. Генассамблея ООН голосует за резолюцию с призывом РФ немедленно прекратить агрессию против Украины, но она не дает никакого эффекта.

По информации Пентагона, около 82% российских военных, накопленных на границах Украины, зашли на территорию нашего государства.

Это лишь небольшая часть того, что звучало в информационном пространстве в течение первых дней войны.

Шаги по экономической, политической и культурной изоляции России, ее сверхбольшие потери на поле боя, фото и допросы десятков пленных оккупантов, и постоянные сообщения о боях — об этом украинцы слышали каждый день.

Ужасы войны и победы Украины

Кроме бурной первой недели, за время полномасштабной войны в Украине было немало как трагических событий, так и вселяющих надежду в нашу победу.

Победа в битве за Киев

Одной из самых больших достижений Украины в полномасштабной войне против России является победа в битве за Киев фактически собственными силами.

С 24 февраля столица Украины стала одной из приоритетных целей врага. Бои недалеко от города длились до конца марта.

100 дней войны. Хронология, главные впечатляющие битвы и когда она кончится / 3 фотографии

31 марта российские войска начали отступать, но и далее навязывали тяжелые бои. Однако 2 апреля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область от захватчиков.

– На северном плацдарме они потерпели довольно позорное фиаско. Еще один момент перелома – когда им не хватило сил и средств, чтобы продолжать штурмовые действия против Киева, удерживать территорию.

Под давлением постоянных комбинированных оборонных и контрнаступательных действий ВСУ российские войска были вынуждены убраться из Киевской, Черниговской и Сумской областей, — напоминает Коваленко.

Вытеснить оккупантов из Черниговской и Сумской областей украинским военным удалось 6 и 8 апреля соответственно.

— Нужно отметить и победу в битве за Чернигов, ведь город сопротивлялся и перерезал цепи поставок, которые шли непосредственно в Киев, — отмечает Мусиенко.

Трагедия в Буче

Вместе с освобождением оккупированных территорий начали выходить на свет зверства российских военных, которые они совершали на оккупированных территориях.

Наиболее показательной стала Буча – один из первых освобожденных городов Киевской области. 1 апреля ВСУ вошли в Бучу, а 2 апреля появились первые кадры преступлений, которые совершали российские оккупанты.

Тела погибших лежали на улицах со связанными руками, десятки братских могил, убитые со следами пыток, попытки скрыть преступления путем сожжения тел.

Впоследствии стали появляться сведения о массовых изнасилованиях женщин и несовершеннолетних детей российскими военными.

Первых кадров из Бучи стало достаточно, чтобы мир наконец-то осознал, что имеет дело с современными варварами. В мире началась иная риторика: Украина должна победить.

Конечно, не только в Буче оккупанты надругались над гражданским населением. Таких городов в Украине десятки, если не сотни. Но именно Буча стала шоком для мира и точкой отправления новой международной политики.

Героическая оборона Мариуполя

Оборона Мариуполя навсегда войдет в историю военного дела как пример чрезвычайного героизма украинских защитников и ужасающих действий России.

С первых дней россияне принялись ровнять город с землей. Первые взрывы в Мариуполе услышали 24 февраля, а на следующий день в городе шли бои. Несмотря на постоянные обстрелы, украинские защитники продолжали держать оборону и оттягивали на себя превосходящие силы противника, даже после того как оказались в полном окружении, без возможности военной деблокады.

Сейчас многие считают, что это стало залогом успеха Украины на других фронтах.

– Героическая оборона этого города дала нам время и возможность хорошо подготовиться по другим направлениям. Собственно, благодаря в том числе и обороне Мариуполя нам удалось добиться существенных результатов на большинстве оперативных направлений, где Россия наступала, — сказал в одном из интервью спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

6 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Мариуполе уничтожены 95% зданий.

Среди них и роддом, по которому оккупанты нанесли удар 9 марта. На тот момент там находился персонал, роженицы и новорожденные.

В результате удара погибли три человека, среди которых был и ребенок. Еще 17 человек получили ранения.

Еще одно трагическое событие в Мариуполе – уничтожение городского драмтеатра, на который сбросили бомбу 16 марта.

В нем скрывались сотни мирных жителей с детьми, о чем российские оккупанты прекрасно знали.

Практически не было надежды, что кто-то выжил. Впоследствии выяснилось, что бомбоубежище частично уцелело, и из-под завалов стали выводить людей. Информация о спасенных разнится – от 600 до 900 человек.

Но множество гражданских погибли под завалами. Согласно расследованию Associated Press, лишиться жизни от удара по драмтеатру Мариуполя могли около 600 гражданских, тогда как горсовет сообщал о примерно 300 погибших.

В целом жертвы среди мирного населения колоссальные. По меньшей мере, известно о 22 тыс. погибших, но их может быть и больше.

Свыше 80 дней защитники Мариуполя удерживали город от полной оккупации. Последние недели бои продолжались в окрестностях Азовстали и на самом заводе. За это время украинским военным удалось уничтожить около 2,5 тыс. оккупантов, и еще 5 тыс. — ранить.

16 мая военные получили команду “сохранить собственные жизни”. Началась операция по их спасению, которая продолжается до сих пор. Достоверно никто не знает, сколько бойцов защищали завод, но разведка Великобритании говорит, что удалось вывести около 1,7 тыс. военных, которые сейчас попали в плен РФ.

Еще раньше удалось эвакуировать находившихся на Азовстали гражданских и раненых.

Оккупация Херсона

Точная дата оккупации Херсона Россией в полномасштабной войне до сих пор не известна. В течение 1-3 марта шли бои за город. И несмотря на заявления 2 марта, что российские войска контролируют только центр города, уже на следующий день сообщалось о боях в его окрестностях.

По состоянию на сегодняшний день Херсон — единственный административный центр, который Россия сумела временно оккупировать после начала полномасштабной войны.

В то же время Херсон – это проявление несгибаемости украинцев. Несмотря на оккупацию, там неоднократно проходили проукраинские митинги.

Оккупанты открывали огонь по мирным жителям, но в городе продолжали и продолжают выражать проукраинскую позицию.

Уничтожение крейсера Москва

13 апреля появилась информация о том, что украинские военные подбили флагман Черноморского флота – ракетный крейсер Москва.

А уже 14 апреля стало известно, что получив два удара, российский флагман пошел ко дну. Это стало большим поражением для РФ в Черном море и мощным моральным ударом.

– Мы отстояли Черное море. То есть потопили крейсер Москва. На мой взгляд, это уникальная операция… Это сильно снизило активность Черноморского флота в этой войне, — объясняет Жданов.

Чтобы поразить российский корабль, украинские войска использовали противокорабельные ракеты Нептун отечественного производства.

Это стало важным показателем для украинской военной промышленности в мире, а также в очередной раз продемонстрировало профессионализм ВСУ.

– Во-первых, это флагман российского Черноморского флота, и потеря судна такого типа – серьезное поражение для России. Во-вторых, Украина продемонстрировала, насколько эффективно может применять противокорабельные ракеты, еще и отечественного производства, — разъясняет Мусиенко.

Ленд-лиз и военная помощь

Одним из залогов победы Украины должно стать стабильное снабжение тяжелого вооружения от наших партнеров.

— Удалось консолидировать наших западных партнеров – Великобританию, США, страны ЕС – вокруг поддержки Украины и добиться поставок тяжелого вооружения. Этот элемент позволяет нам эффективно сдерживать врага, — отмечает Мусиенко.

Хотя в течение войны отдельные страны помогали нам с вооружением, централизованный характер эта инициатива приобрела лишь после того, как 26 апреля состоялась встреча министров обороны более 40 стран мира на авиабазе Рамштайн.

Во время встречи согласовали военную помощь, получаемую Украиной, а также озвучили некоторые позиции.

А спустя несколько недель произошло историческое событие – 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. То есть подтвердил стабильные поставки американского оружия нашему государству на время противостояния вооруженной агрессии России.

К сожалению, сейчас темпы поставки тяжелого вооружения не столь мощны, как мы ожидали, но стабильно набирают обороты.

Пауза в переговорах

Еще одно важное событие происходило на политическом фронте – переговорный процесс Украины и России приостановили.

17 мая об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, это не значит, что Украина отказывается от переговорного процесса.

Но его пришлось поставить на паузу из-за неконструктивной позиции России и ее попытки использовать переговоры для собственной пропаганды. Продолжаются лишь переговоры для решения гуманитарных вопросов.

24 мая президент Владимир Зеленский заявил, что возобновление переговоров с РФ будет возможно только после того, как российские войска отойдут на линию столкновения, которая была до 24 февраля.

То есть сейчас Украина делает ставку на военный путь.

Затяжная фаза войны

17 мая министр обороны Алексей Резников сообщил, что война переходит в затяжную фазу.

Фактически он подтвердил, что Россия не собирается искать мира, а в дальнейшем будет пытаться добиться своего военным путем.

Сейчас наши вооруженные силы стараются сдержать наступление России на востоке Украины и параллельно готовятся к контрнаступлению.

Поскольку никто не может сказать наверняка, когда начнется контрнаступление, эту фазу войны и называют затяжной.

Но и России не очень удается продвигаться на фронте, хотя она имеет определенные успехи.

– Нет какого-то стремительного продвижения на десятки километров по всему фронту. Они не могут совершать масштабное наступление, даже имея такое количественное преимущество. Они осуществляют продвижение исключительно на некоторых направлениях, ограничиваясь небольшими городками. То есть, это совсем не тот формат, с которого начиналась война, когда они заходили вглубь Украины на десятки километров, растягивали свои фронты. С одной стороны, они стали более осторожными. С другой – им не хватает ресурсов, чтобы проводить большое сражение за Донбасс, которое они анонсировали два месяца назад, а сейчас не могут реализовать, – обращает внимание Коваленко.

Следующий перелом

С тем, как развиваются события, никто не может спрогнозировать, когда закончится война в Украине. Конечно, мы рассчитываем, что сможем завершить ее активную фазу к концу года.

Сейчас же мы ждем завершения битвы на Донбассе, которая должна показать, удалось ли ВСУ окончательно склонить чашу весов в сторону Украины.

– Главный вопрос: как закончится битва за Донбасс. Мы ее долго ждали, потом она очень долго “раскачивалась”, а теперь мы имеем ее апогей. Сейчас она проходит в Луганской области, а затем будет продолжаться в Донецкой. Ее завершение и будет решающим событием. Сможем ли мы завершить коренной перелом в этой войне или нам еще придется поработать над тем, чтобы переломить ход войны в свою пользу, — поясняет Жданов.

Также мы ждем, когда начнется украинское контрнаступление, которое будет зависеть от поставки вооружения западными партнерами.

Пока наши ожидания не изменились – середина июля-начало августа. И только после того как начнется контрнаступление, мы сможем прогнозировать сроки завершения полномасштабной фазы российско-украинской войны.

То есть и снабжение вооружением может стать переломным моментом в войне, который мы не заметим сразу.

— Одним из переломных моментов может стать насыщение Украины большим количеством необходимого нам вооружения, в том числе артиллерийского. Кроме того, постепенные успехи, которые демонстрирует украинская армия на юге, также могут оказаться (переломом. – Ред.). Они еще больше деморализуют противника, и в сочетании с количеством поступающего вооружения способны будут перевернуть ситуацию в нашу пользу, — прогнозирует Мусиенко.

Продолжается 100-й день героического противостояния Украины российским оккупантам. За это время пролилось немало крови, немало слез, но мы доказали всему миру, насколько сильны.

Никто не сомневается, что мы движемся к победе, хотя к ней еще предстоит долгий путь.