Бізнес на крові: бренди-спонсори російського тероризму

Червень, 02 в 19:39

У мережі набирає обертів кампанія з бойкоту продукції брендів, які продовжують працювати в Росії.

Журналістка Ольга Левкун пише, що незважаючи на те, що кількість іноземних компаній, що залишили Росію, перевищила 1037, на ринку країни-агресора ще залишається багато всесвітньо відомих брендів, які годують ворога.

У свою чергу, блогер і правозахисник Сергій Наумович повідомляє, що західні компанії, які працюють в Росії, сплачують мільярди доларів податків до російського бюджету і тим самим фінансують російську армію.

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– Війна розпочалася у лютому. Взимку. Якщо якась торгова марка заявила, що, наприклад, вона зупиняє свій завод на Росії, розпродає продукцію та виходить із російського ринку, це брехня. Це називається ми не хочемо виходити з ринку Росії. Тобто, це офіційні спонсори армії орків. Вони своїми податками на мільярди доларів оплачують залпи російських градів по ​​українських містах та сухпайки. Про мародерство і зґвалтування не стану писати, – зазначає Сергій Наумович.

Блогер також опублікував відеоролик із перерахуванням брендів, які продовжують працювати в Росії (чіпси Lays, дезодорант Rexona, крабові палички VICI та інші) та закликав до бойкоту цих брендів в Україні.

– Ми повинні знати їх в обличчя, тому що багато хто з них перебуває в Україні. Не фінансуйте колаборантів Путіна, – звернувся Сергій Наумович до своїх читачів.

Нагадаємо, британська компанія Unilever, власник бренду Rexona заявила, що не планує залишати РФ.

PepsiCo повідомила, що призупинить діяльність брендів Pepsi-Cola, 7Up та Mirinda в Росії та залишить тільки виробництво дитячого харчування, проте до переліку дитячого харчування потрапили чіпси Lay’s, Cheetos, Doritos та Хрусteam, а замість традиційних напоїв компанія планує запуск лінійки Російський дар під брендами New Cola та Fruitz.

У свою чергу, литовська компанія Вічунай-груп, виробник крабових паличок Vici, не закрила завод у Росії і продовжує постачати продукцію на український ринок.