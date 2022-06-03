Червень, 03 в 16:37

Посольство Японії в рамках підтримки України подарувало Варшаві роботів Paro. Їх буде використано для психологічної допомоги дітям, які виїхали з України.

Про це повідомили у Варшавському медичному університеті. Це медичний пристрій із доведеною ефективністю, схожий на м’яку іграшку у вигляді тюленя.

Paro оснащений штучним інтелектом, а також датчиками торкання, світла, звуку, температури та положення, за допомогою яких отримує стимули із навколишнього середовища. Його вартість – близько $6 тис.

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Робот вміє відрізняти легкі дотики та погладжування від удару — і поводитися відповідно до ситуації. Він також реагує на своє ім’я, може вчитися правильній поведінці та функціонує за принципом біологічного зворотного зв’язку.

Крім того, пристрої Paro використовують в роботі з людьми похилого віку з деменцією, з ветеранами війни, а також з людьми з посттравматичним стресовим розладом. Загалом це схоже на зоотерапію. Роботи підвищують рівень дофаміну, серотоніну, окситоцину та покращують настрій, знижують рівень тривоги.

Зараз польські фахівці розробляють стратегію застосування роботів Paro у роботі з біженцями з України. Вони планують залучити усі його терапевтичні можливості. Пристрої можуть бути в центрах допомоги біженцям, дитячих садках та початкових школах, щоб допомогти інтеграції українських дітей.

Джерело: Варшавський медичний університет

Фото: Варшавський медичний університет