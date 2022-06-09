Червень, 09 в 15:18

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українці на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити опір ворогу.

Про це вона сказала на брифінгу в Media Center Ukraine.

За її словами, росіяни та їхні колаборанти намагаються визначити конкретні місця для проведення так званих референдумів – схожих на тих, що проводили у 2014 році.

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– Росія не полишає цих планів попри те, що їй поки з цього нічого не вдалося зробити, адже українці, які вимушено лишаються на тих територіях, чинять опір, – наголосила Маляр.

Крім того, ці тимчасово окуповані території відвідують представники російської влади, як центральної, так і регіональної.

– Вони намагаються вчиняти практичні дії до інтеграції окупованих територій, як це робилося у 2014 році, – зауважила заступниця міністра оборони.

Попри те, що на цих територіях ускладнюється гуманітарна ситуація, українці не здаються, і окупантам не вдається заручитися підтримкою серед місцевого населення.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються з 1 вересня примусити школи в Херсоні перейти на російські освітні програми.

Крім того, у Херсонській області російські окупанти проводять пропагандистське псевдоопитування.