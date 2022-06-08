Готовят к псевдореферендуму: на Херсонщине оккупанты проводят “опрос”

Июнь, 08 в 15:03

В Херсонской области российские оккупанты проводят пропагандистский псевдоопрос. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации разведчиков, российские захватчики продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к РФ. Именно для этого на захваченных территориях области проводят фейковый “социальный опрос”.

Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично Путину.

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В списке вопросов:

как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?

как вы оцениваете обстановку в городе Херсон?

что нужно сделать “местной власти” для улучшения условий жизни?

как вы относитесь к так называемой специальной военной операции в Украине?

как вы относитесь к Владимиру Путину?

как вы относитесь к российской армии?

по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав РФ или идти по пути “Л/ДНР”, или войти в состав “республики Крым”?

есть ли родственники в Украине и России?

что стоит сделать украинским властям: забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги. Что стоит сделать РФ для

региона: улучшить образование, пенсии, дороги и т.д.

В разведке предполагают, что результаты псевдоопроса могут выдать в качестве иллюстрации лояльности местного населения к оккупантам. Ведь никакого контроля такого “исследования” нет и быть не может.

Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсона отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашаются, не могут дать искренний ответ из-за опасений за собственную безопасность.

Также разведка Украины не исключает, что даже в случае невозможности проведения псевдорефендума, область могут попытаться “присоединить” на основании результатов “социального исследования”, где украинцы якобы “выразили поддержку оккупационному режиму”.

Напомним, что, согласно опросу 2018 года, проведенному группой Рейтинг в рамках проекта Портреты регионов, 68% жителей Херсонской области испытывают гордость за то, что они граждане Украины. 65% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.

Источник: Главное управление разведки

Фото: Главное управление разведки