Июнь, 07 в 16:00

Оккупанты пытаются заставить школы во временно захваченном городе Херсон перевести обучение с 1 сентября на российские образовательные программы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, так называемая оккупационная “администрация” Херсона собрала директоров школ, где и потребовала проводить обучение с 1 сентября по российским программам.

Сейчас смотрят

– Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли только двое. Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией, — отмечается в сообщении.

На аналогичное собрание оккупанты созвали и работников местной дирекции железнодорожных перевозок компании Укрзализныця. Людям сообщили, что деньги будут выплачиваться только тем, кто согласится на сотрудничество с рашистами. В то же время размер таких выплат вдвое меньше зарплаты в Укрзализныце.

По информации разведки, это связано с тем, что у коллаборантов из оккупационной “администрации” Херсона нет достаточно средств для обеспечения жизнедеятельности города. И их поступление в ближайшее время не планируется.

В Херсоне рашисты продолжают продажу sim-карт российских мобильных операторов. При этом продавцы фотографируют страницы паспорта украинцев.

– В настоящее время наблюдается существенный дефицит карт на рынке мобильных услуг. При продаже sim-карт продавцы фотографируют первую и вторую страницу паспорта граждан Украины, — уточнили в разведке.

Оккупанты пытаются взять под контроль телекоммуникационные услуги в оккупированном городе. Для этого они завершают соединение сетей временно захваченной части Херсонской области и РФ через оккупированный Крым.

В Херсоне нет доступа к части украинских интернет-ресурсов и услуг онлайн-банкинга. А телекоммуникационное оборудование операторов Kyivstar и Vodafone настроено на работу через РФ.

Ранее сообщалось, что рашисты планируют с 1 сентября полностью русифицировать учебу в школах разрушенного и оккупированного Мариуполя. Оккупанты продлили учебный год в городе до 1 сентября, лишая детей летних каникул.

По состоянию на начало мая сообщалось, что в Украине около 1 тыс. школ находились на временно захваченных войсками РФ территориях.

Источник: ГУР Минобороны Украины