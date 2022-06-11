Кім поділився відео обміну полоненими: скількох людей звільнили
Між Україною та Росією 10 червня відбувся обмін полоненими за формулою “4 на 5”.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, серед звільнених — Шевченківський сільський голова Олег Пилипенко, якого викрали 10 березня.
– Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома, – зазначив він.
Кім додав, що обмін відбувся за формулою “4 на 5” (чотири їх, п’ять наших).
Раніше він повідомляв, що це вже одинадцятий обмін полоненими.
Нещодавно Україна провела з російською стороною обмін тілами загиблих військовослужбовців у форматі “160 на 160”. Обмін відбувся ще 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області, але повідомили про нього лише через два дні.
Джерело: Віталій Кім