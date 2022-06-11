Між Україною та Росією 10 червня відбувся обмін полоненими за формулою “4 на 5”.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, серед звільнених — Шевченківський сільський голова Олег Пилипенко, якого викрали 10 березня.

– Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома, – зазначив він.

Кім додав, що обмін відбувся за формулою “4 на 5” (чотири їх, п’ять наших).

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Раніше він повідомляв, що це вже одинадцятий обмін полоненими.

Нещодавно Україна провела з російською стороною обмін тілами загиблих військовослужбовців у форматі “160 на 160”. Обмін відбувся ще 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області, але повідомили про нього лише через два дні.

Джерело: Віталій Кім