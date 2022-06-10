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Факты / Украина / Общество

Жителям оккупированных территорий будут выплачивать пенсии через Укрпочту — Кабмин

Юля Захарченко, редактор ленты
пенсіонери пенсія
Фото: Depositphotos

Кабинет министров урегулировал вопрос о социальных выплатах и ​​пенсиях на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, где не работают украинские банки.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, теперь жители этих регионов будут получать выплаты через Укрпочту. Кабмин уже принял соответствующее постановление.

— Кабмин унормировал вопросы выплат на территориях, где не ведется деятельность АО Ощадбанк и других банковских учреждений. Речь идет о выплатах в зоне проведения боевых действий или территорий, находящихся во временной оккупации или в окружении, — отметили в Минреинтеграции.

Пенсии и другие соцвыплаты будут предоставлять с учетом технических возможностей, ситуации по безопасности для работников почты и мирных украинцев.

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Граждане старше 60 лет, выехавшие за границу, могут дистанционно оформить получение пенсии. Для этого нужно оцифровать трудовые книжки, дипломы и другие необходимые документы.

Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко отметила, что людям, которым исполнилось 60 лет и имеющим 29 лет стажа, автоматически назначают пенсию.

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Источник: Минреинтеграции

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