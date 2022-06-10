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Факти / Україна / Суспільство

Жителям окупованих територій виплачуватимуть пенсії через Укрпошту – Кабмін

Юля Захарченко, редакторка стрічки
пенсіонери пенсія
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів врегулював питання про соціальні виплати та пенсії на тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій, в яких не працюють українські банки.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відтепер жителі цих регіонів отримуватимуть виплати через Укрпошту. Кабмін вже ухвалив відповідну постанову.

– Кабмін унормував питання виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ Ощадбанк та інших банківських установ. Йдеться про виплати у зоні проведення бойових дій або територій, що перебувають у тимчасовій окупації або оточенні, – зазначили у Мінреінтеграції.

Пенсії та інші соцвиплати надаватимуть з огляду на технічні можливості, безпекову ситуацію для працівників пошти та мирних українців.

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Громадяни віком старше 60 років, які виїхали за кордон, можуть дистанційно оформити отримання пенсії. Для цього потрібно оцифрувати трудові книжки, дипломи та інші необхідні документи.

Директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко зазначила, що людям, яким виповнилось 60 років, за наявності 29 років стажу автоматично призначають пенсію.

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Джерело: Мінреінтеграції

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